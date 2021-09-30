عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أرقامه القياسية في دوري أبطال أوروبا برقم قياسي جديد، وأطاح يوفنتوس ببطل النسخة الماضية تشلسي الإنجليزي، في سهرة شهدت خسارة ثانية لبرشلونة الذي يقبع في مؤخرة ترتيب مجموعته بلا رصيد من النقاط.

وحطم رونالدو الرقم القياسي في عدد المباريات بدوري الأبطال بعد مشاركته في المباراة رقم 178 في مسيرته بالمسابقة، متفوقا على الحارس الإسباني إيكر كاسياس صاحب 177 مشاركة.

"الدون" يواصل كتابة التاريخ 🔝👏 كريستيانو رونالدو ينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات في تاريخ مسابقة أمجد الكؤوس الأوروبية منذ انبعاثها عام 1955 برصيد 178 مباراة متخطيا إيكر كاسياس.#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_يونايتد | #كريستيانو_رونالدو #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/3lXwILVouf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 29, 2021

وسجل رونالدو هدفا في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت فريقه مانشستر يونايتد بفياريال الإسباني، رفع به رصيده إلى 136 هدفا في صدارة قائمة أفضل الهدافين في تاريخ المسابقة.

وكان فياريال متقدما بهدف سجله باكو ألكاسير في الدقيقة 53، قبل أن يقلب مانشستر يونايتد النتيجة بفضل هدفي أليكس تيليس في الدقيقة 60 ورونالدو في اللحظات الأخيرة للقاء.

ويتصدر أتلانتا الإيطالي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على ضيفه يونغ بويز السويسري 1-صفر، في حين يتقاسم يونايتد ويونغ بويز المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويقبع فياريال في المؤخرة بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الخامسة، عمق بنفيكا البرتغالي جراح ضيفه برشلونة وتغلب عليه 3-صفر، وهي الهزيمة الثانية على التوالي للفريق الكتالوني في البطولة، عقب خسارته بالنتيجة ذاتها أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني في الجولة الأولى، ليتذيل ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

على الجانب الآخر، رفع بنفيكا رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة، خلف بايرن الذي يملك 6 نقاط بعد فوزه الكبير على دينامو كييف الأوكراني 5-صفر.

وتقدم بنفيكا منذ الدقيقة الثالثة عن طريق داروين نونيز، قبل أن يعزز زميله رافا سيلفا تقدم الفريق البرتغالي في الدقيقة 69، واحتسب الحكم ضربة جزاء لبنفيكا في الدقيقة 78، ليترجمها داروين نونيز بنجاح محرزا الهدف الثالث للفريق البرتغالي.

وأكمل برشلونة المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد مدافعه إيرك غارسيا في الدقيقة 87 لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

من جانب آخر، انفرد يوفنتوس بصدارة ترتيب المجموعة الثامنة، بعدما حقق فوزا ثمينا على تشلسي بهدف سجله فيديريكو كييزا بعد لحظات من انطلاق الشوط الثاني، وشهدت المجموعة نفسها فوز زينيت سان بطرسبرغ الروسي 4-صفر على ضيفه مالمو السويدي.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الفائز باللقب عامي 1985 و1996، إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشلسي وزينيت، في حين تذيل مالمو الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وفي المجموعة السابعة، فاز ريد بول سالزبورغ النمساوي على ليل الفرنسي 2-1، وتعادل إشبيلية الإسباني مع مضيفه فولفسبورغ الألماني 1-1.

ورفع ريد بول سالزبورغ رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، متقدما بنقطتين على إشبيلية وفولفسبورغ، بينما تجمد رصيد ليل الفرنسي عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.