تألُّق النصيري جعل عشاقا للساحرة المستديرة يضعونه في مقارنات مع بعض من أبرز لاعبي العالم، أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، والفرنسي كريم بنزيمة.
مقايضة لاكازيت بالمغربي النصيري.. أرسنال يدعم هجومه لمواصلة سلسلة انتصاراته
30/9/2021
ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن نادي أرسنال الإنجليزي يستهدف إجراء صفقة مقايضة مع إشبيلية الإسباني.
وبحسب صحيفة "لا رازون" (LA RAZON) الإسبانية فإن أرسنال يسعى لمقايضة مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت بالمهاجم المغربي لاعب إشبيلية يوسف النصيري.
ونال النصيري إعجاب أرسنال بعد تسجيله 24 هدفا على مستوى جميع المسابقات في موسم 2020-2021.
ولم يشارك لاكازيت سوى في مباراة واحدة بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد الفشل في التأهل لإحدى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 26 عاما، يسعى أرسنال لتعزيز صفوفه بهدف العودة إلى المشاركة القارية.
وبعد بداية كارثية للموسم الحالي مني فيها أرسنال بـ3 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق الفريق 3 انتصارات متتالية، ويريد الاستمرار على هذا النهج.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية