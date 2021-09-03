المغرب يهزم السودان وفوز بالثمانية للجزائر في التصفيات الأفريقية لمونديال 2022
حقق منتخب المغرب فوزا ثمينا أمام ضيفه السوداني، وأرسل منتخب الجزائر رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه بعدما اكتسح ضيفه منتخب جيبوتي 8-صفر الخميس في مستهل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وعلى ملعب مولاي عبد الله بالرباط حقق منتخب المغرب الأهم في افتتاح مبارياته في المجموعة التاسعة.
سجل الهدف الأول للمنتخب المغربي اللاعب نايف أكرد في الدقيقة العاشرة، وأحرز الهدف الثاني لاعب المنتخب السوداني أبو عجلة في مرماه في الدقيقة الـ53 من زمن المباراة.
🎥 Match Highlights: 🇲🇦 2-0 🇸🇩
Two goals earn Morocco an important #WCQ opening win against Sudan.
via @FIFAWorldCup | #WorldCup pic.twitter.com/rhtrD2Bbu5
— CAF (@CAF_Online) September 3, 2021
وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت الأربعاء، حيث تعادل منتخبا غينيا بيساو وغينيا بنتيجة 1-1، وسيواجه المنتخب المغربي مضيفه الغيني يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من المجموعة، فيما يستضيف المنتخب السوداني نظيره منتخب غينيا بيساو بعد ذلك بيوم واحد.
ونصب لاعبو منتخب الجزائر (أبطال أفريقيا) السيرك لمنتخب جيبوتي الذي لعب بـ10 لاعبين بدءا من الدقيقة الـ23 عقب طرد مدافعه يوسف باتيو محمد، فيما تقمص إسلام سليماني دور البطولة في اللقاء بعد تسجيله 4 أهداف في الدقائق الخامسة والـ25 من ركلة جزاء والـ46 والـ53.
🎥 Match Highlights: 🇩🇿 8-0 🇩🇯#TotalEnergiesAFCON title holders Algeria score eight against Djibouti in their #WCQ first game.
via @FIFAWorldCup | #WorldCup pic.twitter.com/f0uAJNHvYd
— CAF (@CAF_Online) September 3, 2021
وتناوب رامي بن سبعيني وبغداد بونجاح ورياض محرز ورامز زروقي على تسجيل الأهداف الأربعة الأخرى لمنتخب الجزائر في الدقائق الـ26 والـ40 من ركلة جزاء والـ67 والـ69.
وتصدر منتخب الجزائر -الذي يسعى للظهور مجددا في كأس العالم بعد إخفاقه في الصعود لمونديال 2018 في روسيا- ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو الفائز على النيجر 2-صفر.