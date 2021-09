حقق منتخب المغرب فوزا ثمينا أمام ضيفه السوداني، وأرسل منتخب الجزائر رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه بعدما اكتسح ضيفه منتخب جيبوتي 8-صفر الخميس في مستهل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وعلى ملعب مولاي عبد الله بالرباط حقق منتخب المغرب الأهم في افتتاح مبارياته في المجموعة التاسعة.

سجل الهدف الأول للمنتخب المغربي اللاعب نايف أكرد في الدقيقة العاشرة، وأحرز الهدف الثاني لاعب المنتخب السوداني أبو عجلة في مرماه في الدقيقة الـ53 من زمن المباراة.

وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت الأربعاء، حيث تعادل منتخبا غينيا بيساو وغينيا بنتيجة 1-1، وسيواجه المنتخب المغربي مضيفه الغيني يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من المجموعة، فيما يستضيف المنتخب السوداني نظيره منتخب غينيا بيساو بعد ذلك بيوم واحد.

ونصب لاعبو منتخب الجزائر (أبطال أفريقيا) السيرك لمنتخب جيبوتي الذي لعب بـ10 لاعبين بدءا من الدقيقة الـ23 عقب طرد مدافعه يوسف باتيو محمد، فيما تقمص إسلام سليماني دور البطولة في اللقاء بعد تسجيله 4 أهداف في الدقائق الخامسة والـ25 من ركلة جزاء والـ46 والـ53.

