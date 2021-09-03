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المغرب يهزم السودان وفوز بالثمانية للجزائر في التصفيات الأفريقية لمونديال 2022

المغرب حقق الأهم بفوزه على السودان في المجموعة التاسعة (مواقع التواصل الاجتماعي)
المغرب حقق الأهم بفوزه على السودان في المجموعة التاسعة (مواقع التواصل الاجتماعي)
2/9/2021-|آخر تحديث: 3/9/202103:31 PM (مكة المكرمة)

حقق منتخب المغرب فوزا ثمينا أمام ضيفه السوداني، وأرسل منتخب الجزائر رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه بعدما اكتسح ضيفه منتخب جيبوتي 8-صفر الخميس في مستهل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وعلى ملعب مولاي عبد الله بالرباط حقق منتخب المغرب الأهم في افتتاح مبارياته في المجموعة التاسعة.

سجل الهدف الأول للمنتخب المغربي اللاعب نايف أكرد في الدقيقة العاشرة، وأحرز الهدف الثاني لاعب المنتخب السوداني أبو عجلة في مرماه في الدقيقة الـ53 من زمن المباراة.

وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت الأربعاء، حيث تعادل منتخبا غينيا بيساو وغينيا بنتيجة 1-1، وسيواجه المنتخب المغربي مضيفه الغيني يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من المجموعة، فيما يستضيف المنتخب السوداني نظيره منتخب غينيا بيساو بعد ذلك بيوم واحد.

ونصب لاعبو منتخب الجزائر (أبطال أفريقيا) السيرك لمنتخب جيبوتي الذي لعب بـ10 لاعبين بدءا من الدقيقة الـ23 عقب طرد مدافعه يوسف باتيو محمد، فيما تقمص إسلام سليماني دور البطولة في اللقاء بعد تسجيله 4 أهداف في الدقائق الخامسة والـ25 من ركلة جزاء والـ46 والـ53.

وتناوب رامي بن سبعيني وبغداد بونجاح ورياض محرز ورامز زروقي على تسجيل الأهداف الأربعة الأخرى لمنتخب الجزائر في الدقائق الـ26 والـ40 من ركلة جزاء والـ67 والـ69.

وتصدر منتخب الجزائر -الذي يسعى للظهور مجددا في كأس العالم بعد إخفاقه في الصعود لمونديال 2018 في روسيا- ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو الفائز على النيجر 2-صفر.

المصدر : وكالات
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