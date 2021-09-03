أغلى 15 صفقة في سوق انتقالات 2021

أسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية للاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى، وشهد صفقات مدوية عززت موقعه كأبرز نافذة انتقالات في عالم كرة القدم منذ سنوات طويلة.

وإضافة إلى عدد من الصفقات المجانية التي ظفر بها عدد من الأندية مثل صفقة ليونيل ميسي، سيرغيو راموس، إلى باريس سان جيرمان. وصفقة ديفيد ألابا إلى ريال مدريد، سيرغيو أغويرو، إلى برشلونة، كان "الميركاتو الصيفي" حافلا بالصفقات المكلفة.

ونرصد هنا أبرز 15 صفقة في سوق الانتقالات الصيفية وفقا لما نشرته صحيفة ماركا (MARCA) الإسبانية:

15- الفرنسي كورت زوما من تشلسي إلى وست هام الإنجليزيين (35 مليون يورو)

14- الأرجنتيني رودريغو دي بول من أودينيزي الإيطالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني (35 مليون يورو)

13- داني إينغز من ساوثهامبتون إلى أستون فيلا الإنجليزيين (35.2 مليون يورو)

12- إيميليانو بوينديا من نورويتش إلى أستون فيلا الإنجليزيين (38.4 مليون يورو)

11- إبراهيما كوناتي من لايبزغ الألماني إلى ليفربول الإنجليزي (40 مليون يورو)

10- تامي أبراهام من تشلسي الإنجليزي إلى روما الإيطالي (40 مليون يورو)

9- مارتن أوديغارد من ريال مدريد الإسباني إلى أرسنال الإنجليزي (40 مليون يورو)

8- دايوت أوباميانكو من لايبزغ إلى بايرن ميونخ الألمانيين (42.5 مليون يورو)

7- رافايل فاران من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي (50 مليون يورو)

6- كريستيان روميرو من أتالانتا الإيطالي إلى توتنهام الإنجليزي (55 مليون يورو)

5- بن وايت من برايتون إلى أرسنال الإنجليزيين (58 مليون يورو)

4- أشرف حكيمي من إنتر ميلان الإيطالي إلى سان جيرمان الفرنسي (60 مليون يورو)

3- جادون سانشو من دورتموند الألماني إلى مانشستر يونايتد (85 مليون يورو)

2- روميليو لوكاكو من إنتر ميلان إلى تشلسي (115 مليون يورو)

1- جاك غريليتش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي الإنجليزيين (117 مليون يورو)