حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قمة المرحلة الثانية في دوري أبطال أوروبا في ملعب حديقة الأمراء بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، وفجر نادي شيريف تيراسبول مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في التتويج بألقاب البطولة.

ونجح باريس سان جيرمان في الصمود أمام سيطرة مانشستر سيتي على الكرة، واستغل الفرص القليلة التي أتيحت له لتحقيق فوز مهم على وصيف نسخة البطولة الماضية.

وثأر سان جيرمان من خروجه أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي الموسم الماضي، وحقق الفوز بفضل هدفي إدريسا غاي في الدقيقة الثامنة وليونيل ميسي في الدقيقة 74.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن كلوب بروج البلجيكي الفائز على لايبزيغ الألماني 2-1، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقبع النادي الألماني في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثانية، واصل النجم المصري محمد صلاح ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفين ليقود فريقه ليفربول إلى فوز كبير ومهم 5-1 على مضيفه بورتو البرتغالي.

وعاند الحظ بورتو قبل بداية المباراة حيث أصيب المدافع المخضرم بيبي خلال مرحلة الإحماء ولعب مكانه فابيو كاردوزو، كما أصيب اللاعب أوتافيو وترك الملعب بعد أقل من ربع ساعة من بداية اللقاء.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما المصري الدولي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 18 و45.

وفي الشوط الثاني، أضاف ليفربول هدفا ثالثا في الدقيقة 60 بتوقيع صلاح، في حين سجل الإيراني مهدي طارمي هدف حفظ ماء الوجه لبورتو في الدقيقة 74، قبل أن يحرز البديل روبرتو فيرمينو هدفين لليفربول في الدقيقتين 77 و81.

وأكد ليفربول بدايته القوية في دور المجموعات للبطولة هذا الموسم، حيث حقق انتصاره الثاني على التوالي ليظل متربعا بمفرده على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط لأتلتيكو مدريد الذي حقق فوزا مهما على بملعب ميلان 2-1. ويحتل بورتو المركز الثالث بنقطة واحدة، ويقبع ميلان في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثالثة يتقاسم أياكس الهولندي الصدارة مع بوروسيا دورتموند برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق النادي الهولندي فوزع على مضيفه بشكتاش التركي 2-صفر، وتفوق النادي الألماني على ضيفه سبورتنغ لشبونة 1-صفر.

وفي المجموعة الرابعة، عاد نادي شيريف تيراسبول القادم من مولدوفا بفوز تاريخي من ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد، في الوقت الذي تعادل فيه إنتر الإيطالي سلبيا مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

تقدم جاسربيك يحشيبويف بهدف لشيريف في الدقيقة 27، ثم أدرك كريم بنزيمة التعادل للريال في الدقيقة 67، لكن سيباستيان تيل خطف هدف الفوز القاتل لشيريف قبل دقيقة واحدة من النهاية.

ويتصدر شيريف المجموعة الرابعة بـ6 نقاط بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي، وتوقف رصيد الريال عند 3 نقاط في المركز الثاني، ويحل إنتر في المركز الثالث بنقطة واحدة، وهو رصيد شاختار متذيل الترتيب.