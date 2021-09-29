عندما تأهل شيريف تيراسبول المغمور القادم من مولدوفا إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أصبح أول فريق من هذه الدولة يصل إلى هناك، وقد بدأ النقاد في البحث والاستفسار عنه.

ثم بعد وقوعه في مجموعة واحدة مع ريال مدريد وإنتر ميلان وشاختار دونيتسك، اعتقدوا أن الأمر يتعلق بعدد الأهداف التي سيخسر بها الفريق في مباريات المجموعة.

لكن على عكس المتوقع، يتصدر شيريف المجموعة الرابعة بـ6 نقاط من مباراتين، ليحقق ربما أكبر مفاجأة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما صعق ريال مدريد 2-1 في سانتياغو برنابيو أمس الثلاثاء.

لكن ماذا نعرف عن شيريف تيراسبول؟

دولة غير معترف بها

يتخذ شيريف تيراسبول من مولدوفا الواقعة في شرق أوروبا مقرا له، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 3.5 ملايين نسمة، وتعد واحدة من أفقر دول أوروبا. ويلعب الفريق في دوري مولدوفا، لكن المدينة تعتبر نفسها عاصمة ترانسنيستريا، وهي دولة انفصالية تقع بين الضفة الشرقية لنهر دنيستر وأوكرانيا.

وانفصل المتحدثون باللغة الروسية في ترانسنيستريا اسميا فقط عن مولدوفا في 1990، قبل عام واحد من انهيار الاتحاد السوفياتي، خوفا من اندماج محتمل وقريب للبلاد مع رومانيا التي تشاركها لغتها وثقافتها على نطاق واسع.

وخاضت المنطقة الانفصالية حربا قصيرة مع مولدوفا في 1992، وأعلنت استقلالها، رغم أنها لا تزال غير معترف بها من أي دولة في العالم، بما في ذلك روسيا.

وتملك هذه الدولة راية، وعملة هي روبل ترانسنيستريا، وجوازات سفر خاصة بها. وبالنسبة للبعض، يمكن أن تصبح ممثلة لحقبة الحكم السوفياتي السابق، حيث تزين رايتها مطرقة ومنجل مثل الراية السوفياتية

السابقة، ويقف تمثال ضخم للينين خارج البرلمان.

ولا تزال القوات الروسية متمركزة في المنطقة، رغم دعوات حكومة مولدوفا لانسحابها.

ويبلغ عدد سكان المنطقة 450 ألف نسمة، وقد رحل الكثير منهم للعمل بالخارج في دول مثل روسيا وإسرائيل وتركيا.

ملاك النادي

وتملك مجموعة "شيريف " النادي الذي أخذ اسمه منها، وقد تأسست هذه الشركة في أوائل تسعينيات القرن الماضي بواسطة فيكتور جوسن وإليا كازمالي، وهما ضابطان سابقان في الشرطة السوفياتية.

وتهيمن الشركة على المشهد الاقتصادي في ترانسنيستريا، حيث تملك محطات البنزين وشبكة للهاتف المحمول وخدمات مصرفية وغيرها من الأنشطة التجارية.

وسيطر شيريف على دوري الأضواء في مولدوفا، وفاز بـ9 من آخر 10 ألقاب، وهو يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 8 مباريات، متأخرا بفارق 8 نقاط عن ميلسامي المتصدر، لكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

شيريف تيراسبول يُسقط ريال مدريد في معقله ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇 #دوري_ابطال_اوروبا #UCL | #beINUCL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 28, 2021

اللاعبون الأجانب

ويعتمد الدوري في مولدوفا بشكل أساسي على اللاعبين المحليين، لكن شيريف تيراسبول يمثل استثناء، حيث يضم لاعبين من عدة دول منها كولومبيا وغانا ونيجيريا وبيرو والبرازيل واليونان وأوزبكستان.

ويوجد لاعب واحد من لوكسمبورغ، وهو لاعب الوسط سيباستيان تيل المعار من بروغرس نيدركورن وصاحب هدف الفوز على ريال مدريد في الدقيقة 90.

ومع ذلك ربما يكون أفضل تعاقدات الفريق الخارجية هو المدرب الأوكراني يوري فرنيدب، إذ قاد الفريق إلى دوري أبطال أوروبا وكان العقل المدبر للبداية المثالية في البطولة.