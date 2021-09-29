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كرة قدم

كروس ينتظر مبابي ويكشف عن نصيحة خاصة من زيدان

زيدان وتوني كروس حققا معا 3 ألقاب على التوالي لدوري أبطال أوروبا (مواقع التواصل)
زيدان وتوني كروس حققا معا 3 ألقاب على التوالي لدوري أبطال أوروبا (مواقع التواصل)
29/9/2021

أعرب الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد عن أمنيته أن ينجح ناديه في ضم النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لصفوفه، بعدما فشل في ذلك في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكانت تقارير أكدت أن ريال مدريد قدّم 3 عروض لضم اللاعب، وتم رفضها جميعا في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، وبلغت قيمة آخر عرض 200 مليون يورو.

ومن المقرر أن يصبح مبابي لاعبا حرا نهاية الموسم الجاري، ويمكنه توقيع عقد مبدئي مع ريال مدريد أو أي فريق أجنبي آخر ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان كروس تحدث مسبقا عن إمكانية ضم مبابي (22 عاما) للريال، ولا زال حريصا على تحقيق ذلك عام 2022.

وقال كروس -في تصريحات لموقع "غول" (Goal)- "في الصيف قلت بالفعل إنه يجب على لاعب مثله أن ينضم إلى ريال مدريد، لكن إذا لم يحدث ذلك فلدينا فريق جيد. سنرى ما سيحدث في المستقبل، فأنا لست صاحب القرار".

وأضاف أنه "ما زالت لديه إمكانات كبيرة، وهو لاعب جيد، وما نعلمه أن ريال مدريد كان يرغب في التعاقد معه، لكنه لم يوفق في النهاية. كل شيء مستمر من دون وجود مبابي هنا. وأعتقد أننا نعمل بشكل جيد، وبالنسبة للمستقبل فلم يتغير رأيي الذي مفاده أن أفضل اللاعبين يجب أن ينضموا إلى ريال مدريد، وأنا متأكد أنه واحد منهم".

من جانب آخر، تحدث النجم الألماني عن العلاقة القوية التي تجمعه مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وكشف عن نصيحة من المدرب الذي قاد ريال مدريد للتويج بـ3 ألقاب على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وقال كروس "أتذكر شيئًا قاله لي زيزو قبل عامين، عندما كان عمري 29 عاما وفزنا بالفعل بـ3 بطولات دوري أبطال أوروبا معا؛ قال إنه من تجربته كلاعب فإن أفضل وقت للاعب هو 30 أو 31 عاما، وأن الأفضل قادم بالنسبة لي".

وأضاف "سنرى كيف ستسير مسيرتي، أنا في سن 31 وما يزال بإمكاني اللعب بشكل جيد حقا".

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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