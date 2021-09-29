كبّد ريال مدريد هزيمة صاعقة.. شيريف تيراسبول صاحب تاريخ متواضع وقيمة سوقية هزيلة

لم يكن أكثر المتشائمين من جماهير ريال مدريد ولا أكثر المتفائلين من جماهير فريق شيريف تيراسبول يتوقع -حتى في كوابيسه أو أحلامه- أن يتصدر الفريق المولدوفي مجموعته التي تضم أيضا إنتر ميلان وشاختار دونيتسك.

وإذا كانت الصدارة ليست مفاجأة كبيرة بعد مباراتين فقط في دور المجموعات، فأن يهزم هذا الفريق المتواضع والحديث النشأة ريال مدريد الكبير والعريق بعقر داره في "سانتياغو برنابيو" فهي الصدمة الكبرى والصاعقة التي ضربت مدريد.

وشيريف -الذي أُسّس عام 1997- بلغ دور المجموعات من دوري الأبطال أول مرة في تاريخه عقب اجتياز 4 أدوار تمهيدية، كما أنه أول فريق مولدوفي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، وتبلغ قيمة تشكيلته السوقية نحو 13 مليون يورو فقط، أي أقل من القيمة السوقية للاعب شاب في "الميرينغي".

ولكن هذا التاريخ لم يؤثر في معنويات وأداء شيريف الذي استطاع هزيمة صاحب الرقم القياسي في دوري الأبطال بـ13 لقبا، والفريق الذي تبلغ قيمة تشكيلته السوقية نحو 794 مليون يورو.

وفي عالم الأرقام يظهر لنا أنه عندما أُسّس شيريف تيراسبول كان ريال مدريد -الذي أُسّس عام 1902- قد توّج بالفعل بـ27 لقبا في الليغا و6 ألقاب في دوري الأبطال و17 لقبا في كأس الملك.

وفي المباراة التي أخفق مدرب الريال في تفسير مجرياتها، سدّد الريال 30 كرة منها 11 نحو المرمى، واستحوذ على الكرة بنسبة 67%، وحصل على 13 ركلة ركنية، في حين امتلك الفريق المولدوفي 4 محاولات، وسجل هدفين من 3 تسديدات على المرمى، ولم تحتسب له أي ركلة ركنية.

وتؤكد هذه النتيجة مجددا أن لا كبير في كرة القدم، ولخص قائد شيريف فرانك كاستانيدا المواجهة والنتيجة الصادمة لجماهير الملكي بالقول إن "ريال مدريد هو فريق تاريخي ولكن في الملعب يتنافس 11 لاعبا ضد 11، ولقد حضرنا إلى هنا من أجل الفوز وهو ما تحقق".