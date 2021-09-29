Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

كبّد ريال مدريد هزيمة صاعقة.. شيريف تيراسبول صاحب تاريخ متواضع وقيمة سوقية هزيلة

شيريف تيراسبول عند تأسيسه كان ريال مدريد قد توّج بالفعل بـ27 لقبا في الليغا و6 ألقاب في دوري الأبطال و17 لقبا في كأس الملك (رويترز)
شيريف تيراسبول عند تأسيسه كان ريال مدريد قد توّج بالفعل بـ27 لقبا في الليغا و6 ألقاب في دوري الأبطال و17 لقبا في كأس الملك (رويترز)
29/9/2021

لم يكن أكثر المتشائمين من جماهير ريال مدريد ولا أكثر المتفائلين من جماهير فريق شيريف تيراسبول يتوقع -حتى في كوابيسه أو أحلامه- أن يتصدر الفريق المولدوفي مجموعته التي تضم أيضا إنتر ميلان وشاختار دونيتسك.

وإذا كانت الصدارة ليست مفاجأة كبيرة بعد مباراتين فقط في دور المجموعات، فأن يهزم هذا الفريق المتواضع والحديث النشأة ريال مدريد الكبير والعريق بعقر داره في "سانتياغو برنابيو" فهي الصدمة الكبرى والصاعقة التي ضربت مدريد.

وشيريف -الذي أُسّس عام 1997- بلغ دور المجموعات من دوري الأبطال أول مرة في تاريخه عقب اجتياز 4 أدوار تمهيدية، كما أنه أول فريق مولدوفي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، وتبلغ قيمة تشكيلته السوقية نحو 13 مليون يورو فقط، أي أقل من القيمة السوقية للاعب شاب في "الميرينغي".

ولكن هذا التاريخ لم يؤثر في معنويات وأداء شيريف الذي استطاع هزيمة صاحب الرقم القياسي في دوري الأبطال بـ13 لقبا، والفريق الذي تبلغ قيمة تشكيلته السوقية نحو 794 مليون يورو.

وفي عالم الأرقام يظهر لنا أنه عندما أُسّس شيريف تيراسبول كان ريال مدريد -الذي أُسّس عام 1902- قد توّج بالفعل بـ27 لقبا في الليغا و6 ألقاب في دوري الأبطال و17 لقبا في كأس الملك.

وفي المباراة التي أخفق مدرب الريال في تفسير مجرياتها، سدّد الريال 30 كرة منها 11 نحو المرمى، واستحوذ على الكرة بنسبة 67%، وحصل على 13 ركلة ركنية، في حين امتلك الفريق المولدوفي 4 محاولات، وسجل هدفين من 3 تسديدات على المرمى، ولم تحتسب له أي ركلة ركنية.

وتؤكد هذه النتيجة مجددا أن لا كبير في كرة القدم، ولخص قائد شيريف فرانك كاستانيدا المواجهة والنتيجة الصادمة لجماهير الملكي بالقول إن "ريال مدريد هو فريق تاريخي ولكن في الملعب يتنافس 11 لاعبا ضد 11، ولقد حضرنا إلى هنا من أجل الفوز وهو ما تحقق".

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

أنشيلوتي معجبا بإنجاز زيدان: أتمنى الفوز مع ريال مدريد بدوري الأبطال مرة أخرى وليس 3 مرات مثله

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إعجابه بإنجاز زين الدين زيدان المدرب السابق للملكي، مشيرا إلى أنه يتمنى السير على نهجه ويفوز بلقب دوري أبطال أوروبا “مرة أخرى”.

27/9/2021
المزيد من كرة قدم

بالفيديو- أحدهم مات وآخر سقط في بلاّعة.. ماذا يحدث إذا أصيب الحكم أثناء المباراة؟

تعثر أحد الحكام المساعدين خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز (رويترز)

كومان يبرر هزيمة برشلونة أمام بنفيكا ودي يونغ يرفض إقالته

كومان يقف خارج الخطوط خلال هزيمة برشلونة القاسية (رويترز)

“لهذا السبب عدت”.. رونالدو يعلق على أرقامه القياسية وهدف الإنقاذ لمانشستر يونايتد

رونالدو يحتفل بعد تسجيله الهدف القاتل (غيتي)

الملكي يتفوق بـ7 أضعاف.. ريال مدريد يوسع الهوة بينه وبين برشلونة

ريال مدريد قادر على إنفاق 739 مليون يورو على الرواتب (الأناضول)
الأكثر قراءة

وصفت بالستار الناعم للانقلاب والمشيشي وجه رسالة لها.. رئيسة حكومة تونس تواجه امتحان الشرعية

تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة أثار جدلا واسعا حول شرعية التعيين والهدف منه (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد- كيف ردت نائبة بايدن على طالبة أميركية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة؟

صورة نشرها حساب كامالا هاريس في تويتر، وهي تتحدث أمس الثلاثاء إلى طلاب بجامعة جورج مايسون (مواقع التواصل)

سكانها الأصليون اختفوا.. ماذا تعرف عن جزيرة لابالما وحممها البركانية؟

بركان ثائر يلقي حممه إلى الخارج (رويترز)

قل لي فصيلة دمك.. أقل لك هل سيلدغك البعوض