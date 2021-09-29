شاهد- "عدم احترام للأسطورة".. ميسي ولقطة الموسم بمواجهة سان جيرمان ومانشستر سيتي

سرقت لقطة استلقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، خلف حائط سد مكون من زملائه في مواجهة مانشستر سيتي، الأضواء من فوز الفريق الباريسي وهدف ميسي التاريخي.

ففي الوقت بدل الضائع من القمة التي انتهت بفوز سان جيرمان بهدفين دون رد، احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة وتصدى لها النجم الجزائري رياض محرز فما كان من ميسي إلا أن استلقى خلف حائط السد في محاولة منه للتصدي للكرة، إذا قرر محرز تسديدها زاحفة من تحت حائط الصد.

وبينما تغنى كثيرون بخطوة ميسي وعدّوها تعبّر عن تواضعه وانخراطه في الدفاع وتقديم نفسه كلاعب ضمن مجموعة وليس نجما فوقها، انتقد الإنجليزي ريو فرديناند النجم السابق لمانشستر يونايتد خطوة ميسي ورأى أنها ليست مهمة "أسطورة" كميسي أن يلعب هذا الدور.

وأضاف "في اللحظة التي طلب فيها المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو من ميسي الاستلقاء خلف الحائط، كان على أحد اللاعبين أن يقول لميسي (لا تفعل هذا لأن هذه الخطوة لا تناسبك)، هذا عدم احترام ويجب ألا يحدث أبدا".

وتابع فيرديناند "لو كنت لاعبًا في الفريق، لن أسمح بحدوث ذلك وسأطلب من ميسي النهوض وسأكون بدلا منه".

وختم "لن أوافق على أن يستلقي ميسي ويجب ألا أن يتسخ زيّه الرياضي، هذا لا ينبغي أن يفعله ميسي".