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كرة قدم

سعيد بميسي ومغرم بفيراتي.. غوارديولا يثني على لاعبي سان جيرمان

غوارديولا (يمين): ميسي جعلني أشعر بالسعادة عندما عملنا سويا، هو قرر لعدة أسباب القدوم إلى هنا، من أجله ومن أجل عائلته أتمنى له كل التوفيق (الأناضول)
غوارديولا (يمين): ميسي جعلني أشعر بالسعادة عندما عملنا سويا، هو قرر لعدة أسباب القدوم إلى هنا، من أجله ومن أجل عائلته أتمنى له كل التوفيق (الأناضول)
29/9/2021

أعرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن إعجابه الشديد بالإيطالي الدولي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان، كما أثنى بشدة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد خسارة فريقه أمام منافسه الفرنسي بهدفين دون رد أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة بشأن فيراتي "إننى مغرم به، إنه لاعب استثنائي لأنه يلعب تحت ضغط، ولكن رغم ذلك يتحلى بالهدوء لوضع بصمته، والتمرير خلف دفاعاتنا".

وأضاف "أعرف الخصائص والشخصية التي يتمتع بها وقد فعل ذلك مجددا، سعيد بعودته من الإصابة وهو لاعب استثنائي".

وأشار "هو ليس طويل القامة؛ ولكن بالنظر إلى الطريقة التي يلعب بها، فإنه ليس لاعب التمريرات الطولية غير أنه يمكن الاعتماد عليه في المساعدة دائما على بناء الهجمات، ويعرف تماما كيفية صناعة الفرص في أفضل المساحات".

وانتقل غوارديولا للحديث عن ميسي الذي سجل أولى أهدافه بقميص سان جيرمان، وقال عنه "أتمنى له كل التوفيق. بحكم علاقتي الشخصية القصيرة معه، إذا كان سعيدا ويستمتع بهذه الفترة في باريس، سأكون سعيدا؛ لقد جعلني أشعر بالسعادة عندما عملنا معا (في برشلونة). هو قرر -لعدة أسباب- القدوم إلى هنا، من أجله ومن أجل عائلته، أتمنى له كل التوفيق".

المصدر : وكالات

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