رونالدو يحطم رقما قياسيا جديدا في دوري الأبطال

يتأهب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، الليلة، لتحطيم رقم جديد في دوري أبطال أوروبا.

وفي حال شارك "الدون" الليلة في مباراة فريقه ضد فياريال، فسيصبح أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بتاريخ المسابقة القارية الأم، بـ178 مباراة.

ويتخطى رونالدو الليلة الحارس الإسباني إيكر كاسياس (177 مباراة)، فيما يبتعد بفارق كبير عن كل من: تشافي هيرنانديز (157 مباراة)، وليونيل ميسي (149 مباراة)، وراؤول غونزاليس (142 مباراة).

والبطولة التي يطلق عليها "دوري أبطال رونالدو"، طبعها "الدون" باسمه بتربعه على عرش هدافيها بـ135 هدفا.

واللافت أن رونالدو -الذي لعب 4 مباريات ضد فياريال- لم يسجل بقميص "المانيو" سابقا في مرمى "الغواصات الصفراء"، لكن الأخير يعد من الضحايا المفضلين لرونالدو عندما كان مع ريال مدريد، بتسجيله 13 هدفا في مرماه خلال 9 سنوات قضاها في "البرنابيو".

ومنذ عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد، سجل 3 أهداف في البريميرليغ وهدفا في دوري أبطال أوروبا، رغم أنه لم ينجح في تجنيب "الشياطين الحمر" الخسارة أمام يونغ بويز السويسري.