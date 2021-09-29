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كرة قدم

الصحافة الإيطالية تشكو سرقة ميلان في دوري أبطال أوروبا

انتقادات كبيرة للحكم التركي كونيت شاكير بسبب قراراته في مباراة ميلان وأتلتيكو مدريد (رويترز)
انتقادات كبيرة للحكم التركي كونيت شاكير بسبب قراراته في مباراة ميلان وأتلتيكو مدريد (رويترز)
29/9/2021

انتفضت الصحف الرياضية الإيطالية ضد ما اعتبرته ظلما تعرض له نادي ميلان في مباراته أمس الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، وأكدت أن "الروسونيري" حُرم من الفوز بسبب "سرقة" كاملة الأوصاف.

وللمباراة الثانية على التوالي، فرّط نادي ميلان -العائد إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2014- في تقدمه في النتيجة، فبعد تقدمه بالمباراة الأولى أمام ليفربول 2-1، انقلبت النتيجة 3-2 لصالح زملاء النجم المصري محمد صلاح. وأمس انتهت المباراة أمام أتلتيكو مدريد 2-1، بعد تسجيل ميلان هدف السبق.

ورأت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الأربعاء أن قرارات الحكم التركي كونيت شاكير أثرت على نتيجة المباراة، وذلك بعد إشهار بطاقة حمراء قاسية -وفق تقدير الصحف- أمام فرانك كيسي -متوسط ميدان ميلان- في الدقيقة 29، وهو ما منح التفوق العددي للمنافس الإسباني الذي كان متأخرا حينها في النتيجة بهدف رافايل لياو في الدقيقة 20.

وتحدثت صحيفتا "لاغازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) و"توتو سبورت" (Tuttosport) عن "سرقة في ميلانو"، وكتبت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" (Corriere dello Sport) عن ضربة جزاء "خيالية" منحت الفوز لأتلتيكو.

واشتكت الصحف من ركلة الجزاء التي احتسب لأتلتيكو مدريد في اللحظات الأخيرة للقاء، وأكدت أن الكرة لمست يد لاعب أتلتيكو توماس ليمار قبل أن تلمس يد لياو لاعب ميلان، وانتقدت عدم تدخل الحكام في غرفة الفار لتصحيح خطأ الحكم التركي.

وعددت الصحف عددا من الأخطاء الأخرى للحكم التركي، وأكدت أنه تغافل عن احتساب العديد من الأخطاء التي تستحق الإنذار لعدد من لاعبي أتلتيكو مدريد.

بدوره، اعتبر ستيفانو بيولي -مدرب ميلان- أن قرارات التحكيم أثرت على نتيجة اللقاء، وقال "ارتكب فرانك خطأ كان يمكن تجنبه لكن كان الأمر في بداية المباراة ولم تكن من المفترض أن تخرج البطاقة الصفراء الثانية لتترك الفريق بـ10 لاعبين في مباراة بدوري الأبطال عقب مرور 30 دقيقة. هذا أمر سيئ جدا. لقد كنا نستحق الفوز".

من جانبه، قال المدرب السابق فابيو كابيلو إن الحكم "خرّب المباراة"، وأضاف -في تحليله للمواجهة عبر شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports)- أن "الأخطاء التحكيمية كانت فادحة، ففي صور ركلة الجزاء يمكنك أن ترى أن لاعب أتلتيكو مدريد يغير مسار الكرة بلمسته الحاسمة" قبل أن تصل إلى يد لاعب ميلان.

ويقبع ميلان بالمركز الأخير في المجموعة الثانية بلا رصيد من النقاط، ويحتل ليفربول الصدارة بـ6 نقاط أمام أتلتيكو (4 نقاط) وبورتو (نقطة واحدة).

المصدر : مواقع إلكترونية

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