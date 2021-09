انتفضت الصحف الرياضية الإيطالية ضد ما اعتبرته ظلما تعرض له نادي ميلان في مباراته أمس الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، وأكدت أن "الروسونيري" حُرم من الفوز بسبب "سرقة" كاملة الأوصاف.

وللمباراة الثانية على التوالي، فرّط نادي ميلان -العائد إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2014- في تقدمه في النتيجة، فبعد تقدمه بالمباراة الأولى أمام ليفربول 2-1، انقلبت النتيجة 3-2 لصالح زملاء النجم المصري محمد صلاح. وأمس انتهت المباراة أمام أتلتيكو مدريد 2-1، بعد تسجيل ميلان هدف السبق.

ورأت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الأربعاء أن قرارات الحكم التركي كونيت شاكير أثرت على نتيجة المباراة، وذلك بعد إشهار بطاقة حمراء قاسية -وفق تقدير الصحف- أمام فرانك كيسي -متوسط ميدان ميلان- في الدقيقة 29، وهو ما منح التفوق العددي للمنافس الإسباني الذي كان متأخرا حينها في النتيجة بهدف رافايل لياو في الدقيقة 20.

وتحدثت صحيفتا "لاغازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) و"توتو سبورت" (Tuttosport) عن "سرقة في ميلانو"، وكتبت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" (Corriere dello Sport) عن ضربة جزاء "خيالية" منحت الفوز لأتلتيكو.

واشتكت الصحف من ركلة الجزاء التي احتسب لأتلتيكو مدريد في اللحظات الأخيرة للقاء، وأكدت أن الكرة لمست يد لاعب أتلتيكو توماس ليمار قبل أن تلمس يد لياو لاعب ميلان، وانتقدت عدم تدخل الحكام في غرفة الفار لتصحيح خطأ الحكم التركي.

Footage shows that Thomas Lemar handled the ball before Pierre Kalulu, so Atletico Madrid’s penalty against Milan should’ve been revoked by VAR https://t.co/14zqU2ZNYP #ACMilan #AtleticoMadrid #MilanAtleti #MilanAtleticoMadrid #UCL #VAR

— footballitalia (@footballitalia) September 28, 2021