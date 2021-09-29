أنشيلوتي المصدوم لا يجد تفسيرا لخسارة ريال مدريد أمام شيريف تيراسبول

عانى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في تفسير خسارة فريقه 2-1 على أرضه أمام نادي شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، رغم السيطرة على كل شيء في اللقاء باستثناء النتيجة.

وسجل سيباستيان تيل لاعب وسط لوكسمبورغ هدف الفوز بتسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء، ليحقق شيريف الفوز في ظهوره الأول بدور المجموعات في دوري الأبطال، عقب اجتياز 4 أدوار تمهيدية.

وتقدم شيريف على عكس سير اللعب بضربة رأس من غاسوربك ياخشيبويف، في حين أدرك كريم بنزيمة التعادل لبطل أوروبا 13 مرة من ركلة جزاء في الشوط الثاني، قبل أن يسجل تيل هدف الانتصار.

وسدّد ريال 30 كرة منها 11 كرة نحو المرمى، واستحوذ على الكرة بنسبة 67%، وحصل على 13 ركلة ركنية، في حين امتلك الفريق الذي يشارك في دوري مولدوفا 4 محاولات، وسجل هدفين من 3 تسديدات على المرمى، ولم تحتسب له أي ركلة ركنية.

وقال أنشيلوتي للصحفيين عقب أول هزيمة لريال هذا الموسم "سارت كل الأمور سيرا رائعا للمنافس، وعلى نحو سيئ لنا".

وأضاف "نشعر بالحزن أكثر من القلق؛ لعبنا بقوة وبانضباط، لكننا خسرنا بسبب التفاصيل الصغيرة. لعب الفريق بشكل مميز وكان يمكن أن نكون أكثر حسما داخل المنطقة، لكن من الصعب تفسير ما حدث".

وتابع "كلفتنا التفاصيل الصغيرة نتيجة المباراة ويجب أن نتعلم من ذلك في المستقبل، لكن هذه الهزيمة لم نكن نستحقها".

ويتصدر شيريف -الذي أسس في 1997- المجموعة الرابعة بـ6 نقاط عقب الفوز 2-صفر على شاختار دونيتسك في الجولة الافتتاحية.

وقال غوستافو دولانتو مدافع شيريف "لقد حلمت بالفوز في برنابيو، أتابع باستمرار مدريد لأنه النادي الأنجح في دوري الأبطال، لذا فالفوز عليه على أرضه يمثل إنجازا ضخما".

وأضاف "لا يزال الطريق طويلا ولا يمكن أن نشعر بالاسترخاء لأنه لا يوجد منطق في كرة القدم كما حدث في نتيجة المباراة. جئنا إلى هنا للعب بكل شجاعة وثقة، ولا يمكننا إلا التفكير في المباراة المقبلة".

وأكد قائد شيريف فرانك كاستانيدا أن فريقه كان يفكر في الفوز قبل الحضور إلى مدريد.

وقال "نحن نعرف أنه يمكننا الفوز هنا، وقبل المباراة كنا نفكر في إمكانية تحقيق ذلك، وأنا بوصفي قائدا حاولت تحفيز اللاعبين والحديث عن إمكانية ذلك لأنها كرة قدم".

وأضاف "ريال مدريد هو فريق تاريخي ولكن في الملعب يتنافس 11 لاعبا ضد 11، ولقد حضرنا إلى هنا من أجل الفوز وهو ما تحقق".

وتابع تيل صاحب هدف الانتصار "نحن سعداء جدا، لعبنا مباراة رائعة، تحلى الفريق بشجاعة هائلة في طريقة اللعب، وكنت محظوظا بما يكفي لتسجيل الهدف بتسديدة قوية".