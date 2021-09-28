ليس كل موهوب يصبح نجما.. زميل رونالدو السابق يبيع الحليب

كان ريتشارد إكيرسلي أحد أفضل المواهب الصاعدة في أكاديمية مانشستر يونايتد، وزامل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تدريبات "الشياطين الحمر".

إكيرسلي (32 عاما)، الذي شارك للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد عام 2009، لعب آخر مبارياته الكروية عام 2015 مع فريق أولدهام أتلتيك، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي.

وبعد الاعتزال انتقل لبيع الحليب، ويقول -في مقابلة صحفية- إن "أولدهام لم يكن يملك المال ولا الأمل؛ عدت في أحد الأيام من عرس صديق، وكان لدي طفلة حديثة الولادة، وقلت لزوجتي أريد أن أعتزل كرة القدم".

وتابع "كان ذلك مصدر ارتياح، فقد كان لدي ما يكفي من المال لمدة 6 أشهر أو عام".

وأضاف "كنت أفكر بعودة رونالدو إلى مان يونايتد، آخر مرة كان في ملعب أولد ترافورد كنت أنا هناك وتدربنا معا. الآن أنا أصنع الألبان والأجبان وأبيع الحليب".

إكيرسلي: ننتج 25 ألف لتر من الحليب شهريا، ونعبئه في قوارير زجاجية (مواقع التواصل)

وعن يوميات حياته بعد اعتزاله كرة القدم، أوضح لاعب خط الوسط السابق "لدي منزلي الخاص، ونزرع حديقتنا لتأمين غذائنا. أعيش في بلدة من دون طرق كبيرة، وعدد سكانها 40 شخصا وكل شيء هنا نباتي وعضوي 100%".

وختم بقوله "ننتج 25 ألف لتر من الحليب شهريا، ونعبئه في قوارير زجاجية. لدينا 22 موظفة، ونأمل أن نصبح أكبر موزع للحليب في بريطانيا بالسنوات الخمس القادمة".