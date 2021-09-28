Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

ليس كل موهوب يصبح نجما.. زميل رونالدو السابق يبيع الحليب

إكيرسلي: كنت أفكر بعودة رونالدو إلى مان يونايتد، آخر مرة كان في ملعب أولد ترافورد كنت أنا هناك وتدربنا معا، الآن أنا أصنع الألبان والأجبان وأبيع الحليب (غيتي)
إكيرسلي: كنت أفكر بعودة رونالدو إلى مان يونايتد، آخر مرة كان في ملعب أولد ترافورد كنت أنا هناك وتدربنا معا، الآن أنا أصنع الألبان والأجبان وأبيع الحليب (غيتي)
28/9/2021

كان ريتشارد إكيرسلي أحد أفضل المواهب الصاعدة في أكاديمية مانشستر يونايتد، وزامل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تدريبات "الشياطين الحمر".

إكيرسلي (32 عاما)، الذي شارك للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد عام 2009، لعب آخر مبارياته الكروية عام 2015 مع فريق أولدهام أتلتيك، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي.

وبعد الاعتزال انتقل لبيع الحليب، ويقول -في مقابلة صحفية- إن "أولدهام لم يكن يملك المال ولا الأمل؛ عدت في أحد الأيام من عرس صديق، وكان لدي طفلة حديثة الولادة، وقلت لزوجتي أريد أن أعتزل كرة القدم".

وتابع "كان ذلك مصدر ارتياح، فقد كان لدي ما يكفي من المال لمدة 6 أشهر أو عام".

وأضاف "كنت أفكر بعودة رونالدو إلى مان يونايتد، آخر مرة كان في ملعب أولد ترافورد كنت أنا هناك وتدربنا معا. الآن أنا أصنع الألبان والأجبان وأبيع الحليب".

إكيرسلي: ننتج 25 ألف لتر من الحليب شهريا، ونعبئه في قوارير زجاجية (مواقع التواصل)

وعن يوميات حياته بعد اعتزاله كرة القدم، أوضح لاعب خط الوسط السابق "لدي منزلي الخاص، ونزرع حديقتنا لتأمين غذائنا. أعيش في بلدة من دون طرق كبيرة، وعدد سكانها 40 شخصا وكل شيء هنا نباتي وعضوي 100%".

وختم بقوله "ننتج 25 ألف لتر من الحليب شهريا، ونعبئه في قوارير زجاجية. لدينا 22 موظفة، ونأمل أن نصبح أكبر موزع للحليب في بريطانيا بالسنوات الخمس القادمة".

المصدر : الصحافة البريطانية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

شاهد.. ميسي يحسم صراع “حديقة الأمراء” وشيريف تيراسبول يحرج ريال مدريد في ليلة تألق صلاح مع ليفربول

ميسي سجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال (غيتي)

شاهد.. فيفا يحتفي بهدف صاروخي في كأس ماليزيا

مباراة سابقة في ماليزيا ضمن دوري أبطال آسيا (غيتي)

سان جيرمان ومانشستر سيتي.. أغلى مواجهة كروية في العالم

القيمة السوقية لتشكيلة الفريقين تبلغ نحو ملياري يورو (مواقع التواصل)

قبل أيام من الاحتفال بعيده الـ40.. إبراهيموفيتش يُستدعى مجددا لمنتخب السويد

إبراهيموفيتش أبرز هدافي المنتخب السويدي وسجل 62 هدفا خلال 118 مباراة دولية (غيتي)
الأكثر قراءة

اتهمت أميركا بخرق السيادة الأفغانية.. طالبان تتبنى مؤقتا دستور الحقبة الملكية وتستثني منه ما يعارض الشريعة

طالبان استدعت دستوره من العهد الملكي لأفغانستان.. تعرف على محمد ظاهر شاه

محمد ظاهر شاه (رويترز)

المغرب يرد على قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطنيه

بوريطة قال إن المغرب يعتبر قرار تأشيرات السفر قرارا سياديا فرنسيا لكن تبريراته غير ملائمة (الأناضول)

آفة تهدد الحبوب المخزّنة.. نصائح للتخلص من السوس في المطبخ

وجود السوس يتسبب في تلف الطعام وانتشار الحشرات الأخرى (غيتي)