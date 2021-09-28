قبل أيام من الاحتفال بعيده الـ40.. إبراهيموفيتش يُستدعى مجددا لمنتخب السويد

استُدعي النجم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي لكرة القدم، للعودة إلى قائمة المنتخب السويدي لكرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة من الاحتفال بعيد ميلاده الـ40.

واختار يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي إبراهيموفيتش ضمن قائمة من 25 لاعبا أعلنها اليوم الثلاثاء لخوض المباراتين المقبلتين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، والمقررتين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويعد "السلطان" أبرز هدافي المنتخب السويدي، وسجل 62 هدفا خلال 118 مباراة دولية.

وكان "إبرا"، الذي سيكمل الـ40 عاما من عمره في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قد غاب عن بطولة كأس الأمم الأوروبية بسبب إصابة في الركبة.

وقال أندرسون إنه يتمنى ويتوقع أن يستطيع إبراهيموفيتش المشاركة في المباراتين المقررتين في ستوكهولم أمام منتخبي كوسوفو واليونان ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في الـ9 والـ12 من الشهر المقبل، وذلك بعد غيابه لمدة طويلة بسبب الإصابة.

ويحتل المنتخب السويدي المركز الثاني في المجموعة الثانية بالتصفيات بتسع نقاط حصدها خلال 4 مباريات، في حين يحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة حصدها خلال 6 مباريات.