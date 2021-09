شاهد.. فيفا يحتفي بهدف صاروخي في كأس ماليزيا

سدد اللاعب بارك تاي سو هدفا صاروخيا من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة لصالح فريقه "صباح" ضد "بيتالينغ جايا سيتي" أمس الثلاثاء، في كأس ماليزيا لكرة القدم.

وتقدم بارك لتسديد ركلة حرة مباشرة من 40 ياردة (36.5 مترا) مرسلا كرة صاروخية تجاوزت الحائط الدفاعي وحارس مرمى الفريق المنافس، ثم ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك بطريقة جميلة.

وأبدى الحساب الرسمي للدوري المحلي، على موقع تويتر، إعجابه. ونشر فيديو الهدف معلقا "يا له من هدف! تسديدة تاي سو القوية وضعت صباح في المقدمة".

ومن جانبه أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نشر الهدف على حسابه الرسمي بموقع تويتر، وقال عنه متغنيا "لا يوجد شيء يضاهي سقوط صاروخ من 40 ياردة في العارضة وهو في طريقه إلى الشباك، واحد من أجل كتابة التاريخ في نادي صباح".

🙇‍♂️ Take a bow, Park Tae-su!

🚀 There's nothing like a 40-yard rocket hitting the crossbar on its way into the net 🙌

🇲🇾 One for the @SabahFCofficial history books 📚pic.twitter.com/y9P3022AKO

— FIFA.com (@FIFAcom) September 28, 2021