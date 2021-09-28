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كرة قدم

شاهد.. فيفا يحتفي بهدف صاروخي في كأس ماليزيا

مباراة سابقة في ماليزيا ضمن دوري أبطال آسيا (غيتي)
مباراة سابقة في ماليزيا ضمن دوري أبطال آسيا (غيتي)
28/9/2021

سدد اللاعب بارك تاي سو هدفا صاروخيا من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة لصالح فريقه "صباح" ضد "بيتالينغ جايا سيتي" أمس الثلاثاء، في كأس ماليزيا لكرة القدم.

وتقدم بارك لتسديد ركلة حرة مباشرة من 40 ياردة (36.5 مترا) مرسلا كرة صاروخية تجاوزت الحائط الدفاعي وحارس مرمى الفريق المنافس، ثم ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك بطريقة جميلة.

وأبدى الحساب الرسمي للدوري المحلي، على موقع تويتر، إعجابه. ونشر فيديو الهدف معلقا "يا له من هدف! تسديدة تاي سو القوية وضعت صباح في المقدمة".

ومن جانبه أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نشر الهدف على حسابه الرسمي بموقع تويتر، وقال عنه متغنيا "لا يوجد شيء يضاهي سقوط صاروخ من 40 ياردة في العارضة وهو في طريقه إلى الشباك، واحد من أجل كتابة التاريخ في نادي صباح".

وأشاد عدد كبير من عشاق الكرة بالهدف الجميل، حيث وصفه أحدهم بـ "المذهل" كما عبّرت بعض الجماهير الماليزية عن سعادتها باهتمام الفيفا وإعادة نشر الهدف على حسابه الرسمي، كما رأى آخرون أنه يستحق الإشادة والمنافسة على جائزة بوشكاش لأجمل أهداف الموسم.

المصدر : وكالة سند

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