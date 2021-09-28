سان جيرمان ومانشستر سيتي.. أغلى مواجهة كروية في العالم

إضافة إلى الإثارة الكروية المنتظرة في مواجهة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الليلة في دوري أبطال أوروبا؛ فهي أغلى مباراة كروية في العالم.

فالفريقان لديهما كتيبتان مدججتان باللاعبين، وأضيفت إليهما هذا الموسم تعزيزات من الصف الأول كرويا وقيمة سوقية.

فحسب موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) -المتخصص في قيم اللاعبين السوقية- فإن القيمة السوقية لتشكيلة "السيتيزنز" تبلغ أكثر من مليار يورو، في حين تقترب القيمة السوقية لتشكيلة الفرق الباريسي من 998 مليون يورو، أي أن القيمتين السوقيتين للفريقين نحو ملياري دولار، وهي بالتأكيد أغلى مباراة في العالم، وستكون محط أنظار عشاق الفريقين وجماهير الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم.

ورغم النجوم والملايين، فإن الفريقين لا يزالان يبحثان عن أول لقب لهما في البطولة القارية الأم، ولهذا يأمل الطرفان أن تأتي تعزيزات هذا الموسم بلقب "ذات الإذنين" إلى مانشستر أو باريس.

وتعاقد "المان سيتي" مع النجم الإنجليزي جاك غريلتش مقابل 118 مليون يورو قادما من أستون فيلا (أغلى صفقة انتقال في الميركاتو الصيفي)، في حين ضم الفريق الفرنسي كلا من أشرف حكيمي وسيرجيو راموس والحارس دوناروما وجيجي فينالدوم، وفي مقدمة كل التعاقدات يأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وإذا دققنا أكثر في الأرقام يظهر لنا أن ثلاثي هجوم الفريق الفرنسي المكون من كليان مبابي (160 مليون يورو) ونيمار (100 مليون يورو) وميسي (80 مليون يورو) تبلغ قيمته السوقية 340 مليونا.

ولا يقل ثلاثي هجوم "الفريق السماوي" شأنا كرويا أو ماليا؛ إذ تبلغ قيمته 270 مليون يورو، والثلاثي مؤلف من كيفن دي بروين (100 مليون) ورحيم ستيرلنغ (90 مليونا) وفيل فودين (80 مليونا).

وتسلط الأضواء على ميسي الذي من المفترض أن يخوض مباراة الليلة ضد مدربه السابق بيب غوارديولا، الذي اختبر تحت إدارته أزهى فترات النجومية (2008-2012).

ومنذ رحيل غوارديولا عن برشلونة، ودرب بايرن ميونخ ومانشستر سيتي؛ تواجه الرجلان في أكثر من مباراة، وكان النجاح في أغلبها -إن لم نقل كلها- للساحر الأرجنتيني.