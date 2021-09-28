أنيلكا: مبابي النجم الأول في سان جيرمان وميسي يجب أن يكون بخدمته

"على باريس سان جيرمان الاستفادة من وجود ليونيل ميسي لصناعة فرص أكثر للنجم الفرنسي كليان مبابي وليس العكس"، تصريحات نارية للنجم السابق للكرة الفرنسية نيكولاس أنيلكا.

ويقدر أنيلكا عاليا قدرات مواطنه الكروية، ويعتقد أنه حتى ميسي يجب أن يتكيف مع طريقة لعب الفائز بمونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده.

وتابع -في حديث مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية (Le Parisien)- أن "مبابي يجب أن يقود الهجوم لأنه الرقم واحد، ميسي كان كذلك في برشلونة، ولكن يجب أن يكون في خدمته الآن بسان جيرمان، هو يلعب في النادي منذ 5 سنوات، وعلى ميسي احترامه".

وتحدثت شائعات كثيرة عن رحيل مبابي عن "حديقة الأمراء" الصيف المقبل وانتقاله إلى ريال مدريد، ويتفهم أنيلكا رغبة مبابي وسعية للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

"هو لاعب ظاهرة بالنسبة لسرعته، وأفضل لاعب في العالم حاليا، إن كانت إدارة سان جيرمان تريد فريقا جيدا يجب عليها القيام بكل ما بوسعها لإبقاء مبابي في العاصمة الفرنسية" يضيف أنيلكا.

وأشار أنيلكا إلى أن "هناك أمرا واضحا، مبابي يريد التغيير وخوض تجربة جديدة والفوز بالكرة الذهبية، وهذا لن يحصل طالما أنه يلعب في سادس أفضل بطولة أوروبية بحسب تصنيف اليويفا، لو كان مبابي يلعب في إنجلترا أو إسبانيا لفاز فعلا بالكرة الذهبية".

وعن حادثة استبدال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب سان جيرمان لميسي في الدقيقة الـ65 من مباراة ليون، قال أنيلكا "أتفهم غضب واستياء ميسي، لا يمكن استبدال نجم فاز 6 مرات بالكرة الذهبية، خاصة وهو يبحث عن هدفه الأول مع الفريق، أي مهاجم يحتاج لمدرب يثق في قدراته، ميسي لن يغفر هذه الحادثة لبوتشيتينو، وسبتقى في ذهنه، هو نجم الفريق، وكانت أولى مبارياته في معقله، سيكون من الصعوبة تجاوز الحادثة والتعافي منها".

وختم "عدم مشاركة ميسي في مباراة ميتز كانت بمثابة رسالة ورد فعل، لا يمكنك أن تشرف على تدريب ميسي بهذه الطريقة، المدرب أراد أن يبعث رسالة قوية، وهذا جيد، ولكن هذا ميسي".