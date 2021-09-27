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كرة قدم

ميسي وفاتي.. نهاية حقبة وبداية أخرى في برشلونة

سجل فاتي هدفه الأول بقميص رقم "10" الذي ارتداه بعد رحيل ميسي أسطورة البرسا وهدافه التاريخي (مواقع التواصل)
سجل فاتي هدفه الأول بقميص رقم "10" الذي ارتداه بعد رحيل ميسي أسطورة البرسا وهدافه التاريخي (مواقع التواصل)
27/9/2021

بعد 11 شهرا من الغياب عن الملاعب و4 عمليات في ركبته ورحلة تعاف طويلة، كانت عودة الموهبة الإسبانية أنسو فاتي مهاجم برشلونة إلى "الكامب نو" مظفرة.

ففي الدقيقة الـ 81، اشترك فاتي (18 عاما) بديلا في مواجهة برشلونة وليفانتي (3-صفر) وسجل هدفا في الوقت بدل الضائع من المباراة بمجهود فردي مميز.

وهدف فاتي هو الأول بقميص رقم "10" الذي ارتداه بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة البرسا وهدافه التاريخي.

وتشير أرقام اللاعبين في سن الـ 18 إلى تفوق فاتي على ميسي لفارق كبير في الأهداف.

ففاتي الذي يبلغ من المر 18 عاما و330 يوما سجل 14 هدفا، بينما ميسي لم يسجل سوى 9 أهداف في العمر نفسه.

المصدر : مواقع إلكترونية

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