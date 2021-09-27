ميسي وفاتي.. نهاية حقبة وبداية أخرى في برشلونة

بعد 11 شهرا من الغياب عن الملاعب و4 عمليات في ركبته ورحلة تعاف طويلة، كانت عودة الموهبة الإسبانية أنسو فاتي مهاجم برشلونة إلى "الكامب نو" مظفرة.

ففي الدقيقة الـ 81، اشترك فاتي (18 عاما) بديلا في مواجهة برشلونة وليفانتي (3-صفر) وسجل هدفا في الوقت بدل الضائع من المباراة بمجهود فردي مميز.

🥰عودة موفقة لـ"أنسو فاتي".

👏أول هدف لـ"لوك دي يونغ "بقميص "برشلونة"

🔥ثالث هدف لـ"ممفيس ديباي "هذا الموسم.

🔝فوز مهم لبرشلونة. شاهد جميع الأهداف و ملخص المبارة📺👇#BarçaLevante 3-0#LaLigaSantander pic.twitter.com/XUMeKYZ1oY — LaLiga (@LaLigaArab) September 26, 2021

وهدف فاتي هو الأول بقميص رقم "10" الذي ارتداه بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة البرسا وهدافه التاريخي.

وتشير أرقام اللاعبين في سن الـ 18 إلى تفوق فاتي على ميسي لفارق كبير في الأهداف.

ففاتي الذي يبلغ من المر 18 عاما و330 يوما سجل 14 هدفا، بينما ميسي لم يسجل سوى 9 أهداف في العمر نفسه.