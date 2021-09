شهد دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم واقعة فريدة نادرا ما تحدث في المباريات.

فبينما كانت ساعة الحكم تشير إلى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ويستعد لإعلان نهاية المباراة وفريق إبسويتش تاون متأخرا بهدف، أنقذ المهاجم ماكولي بون فريقه بحيلة خدع بها بيلي فاريل حارس مرمى شيفيلد وينزداي وأسفرت عن هدف التعادل.

وبعدما تمكن الحارس من التقاط كرة عرضية بسهولة، كان بون خارج الملعب. وبينما يعود جميع اللاعبين لاتخاذ أماكنهم في الملعب، ظل بون مختبئا خلف الحارس الذي وقع في الفخ ووضع الكرة على الأرض، ليخطفها بون ويمرر الكرة لتسفر عن هدف التعادل وينفجر الملعب فرحا بالهدف الغريب.

We may have contrasting opinions on today's match.

But one thing we all can agree on is the savviness of Macauley Bonne to create an opportunity which lead to a late equaliser from a Scott Fraser assist for Connor Chaplin. #itfc

Video Credit – Sky Sports pic.twitter.com/kkhCqdFVh3

— Luke Penning (@LukePenningVGP) September 25, 2021