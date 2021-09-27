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كرة قدم

مهاجم يخدع حارس مرمى بحيلة نادرة تسفر عن هدف قاتل بالبطولة الإنجليزية

مهاجم إبسويتش تاون المختبئ خلف الحارس أثناء انطلاقته لخطف الكرة (بيجبيكس ليمتد)
مهاجم إبسويتش تاون المختبئ خلف الحارس أثناء انطلاقته لخطف الكرة (بيجبيكس ليمتد)
27/9/2021-|آخر تحديث: 27/9/202107:10 PM (مكة المكرمة)

شهد دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم واقعة فريدة نادرا ما تحدث في المباريات.

فبينما كانت ساعة الحكم تشير إلى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ويستعد لإعلان نهاية المباراة وفريق إبسويتش تاون متأخرا بهدف، أنقذ المهاجم ماكولي بون فريقه بحيلة خدع بها بيلي فاريل حارس مرمى شيفيلد وينزداي وأسفرت عن هدف التعادل.

وبعدما تمكن الحارس من التقاط كرة عرضية بسهولة، كان بون خارج الملعب. وبينما يعود جميع اللاعبين لاتخاذ أماكنهم في الملعب، ظل بون مختبئا خلف الحارس الذي وقع في الفخ ووضع الكرة على الأرض، ليخطفها بون ويمرر الكرة لتسفر عن هدف التعادل وينفجر الملعب فرحا بالهدف الغريب.

وتختلف هذه الحالة عن نظيراتها التي تتكرر كثيرا، حينما يحاول المهاجم خطف الكرة وهي في الهواء في أثناء ركلها من الحارس، إذ يعتبر قانون كرة القدم ذلك مخالفة، في حين لا يعد خطف الكرة بعد وضعها على الأرض مخالفة لقانون اللعبة.

المصدر : ماركا

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