Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

فيرغسون يشبه عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد بدخول يوليوس قيصر روما

فيرغسون: عندما كان طفلا (رونالدو) كان يتعلم بسرعة كبيرة جدا (رويترز)
فيرغسون: عندما كان طفلا (رونالدو) كان يتعلم بسرعة كبيرة جدا (رويترز)
27/9/2021

يبدو أن ألسير أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد مبهور بالعودة الناجحة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى "الشياطين الحمر"، إذ سجل 4 أهداف حتى الآن منذ عودته إلى "أولد ترافورد".

وفاز "الدون" -تحت إدارة فيرعسون (79 عاما)- بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويقول فيرغسون الذي ضم رونالدو من سبورتينغ عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما، "كنت أتابعه وهو يسجل هدفين في مرمى نيوكاسل قبل أسابيع، وكان مثل دخول يوليوس قيصر إلى روما بعد الانتصار".

وتابع "بالنسبة لأي من مشجعي مان يونايتد، كان من الممكن أن يكون لدينا مليون شخص في الملعب، حيث كان هناك الكثير من الجماهير في الخارج.. عندما كان طفلا (رونالدو) كان يتعلم بسرعة كبيرة جدًا".

وأضاف "الكثير من الناس قالوا إنه كان يتعمد السقوط داخل منطقة الجزاء ويمثل أن المنافسين يرتكبون الأخطاء عليه، ولكنه فاجأ الجميع بطريقة مرواغته للمدافعين وتخطيهم بسرعة ومهارة فائقتين.. كان يهاجم بسرعة لا تصدق".

وأوضح "كان يريد النضوج كرويا بسرعة، وهو دائم الرغبة في تعلم المزيد عن اللعبة.. طفل ولد بحب المنافسة وعقلية الفوز".

وعاد فيرغسون بالذاكرة إلى المواسم السابقة وبدايات رونالدو مع مان يونايتد، قائلا "ضحى بنفسه ليكون الأفضل. أتذكر أننا كنا نلعب مع أرسنال يوم السبت وكان المطر يتساقط على كارينغتون. قلت له: أعلمُ أنك ستتدرب لوحدك دائمًا بعد انتهاء التدريب الجماعي، لدينا مباراة غدًا والجو بارد، وأرضية الملعب لينة جدا".

وواصل "ذهبت إلى مكتبي، ونظرت من النافذة ورأيته يذهب إلى ملعب أرضيته اصطناعية، ولم يسمع مني وتدرب مجددا".

ومرّ رونالدو -الذي يواجه فريق فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل- بمسيرة رائعة لمدة 6 سنوات مع يونايتد تحت قيادة فيرغسون.

وفاز الدولي البرتغالي بعشرة ألقاب مع "المانيو" بينها كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويقول ألسير إن رغبة رونالدو في تحقيق انتقال حلم عام 2009 إلى ريال مدريد قادته إلى السماح للنجم البرتغالي بالمغادرة عندما قدم الملكي عرضه المغري وقتذاك والبالغ 105 ملايين يورو.

وختم فيرغسون "لم أكن ضد ذلك، 6 سنوات كانت رائعة بالنسبة لصبي من ماديرا، جاء إلى هنا بعد أن احتفل بعيد ميلاده الـ18 مباشرة.. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد بهذه الطريقة ومنحتني فرصة للحصول على بديل.. حصلنا على أنطونيو فالنسيا وكان رائعًا، لذا كنا محظوظين جدًا به".

المصدر : الصحافة البريطانية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

غوارديولا يتمنى مشاركته.. بوكيتينو يفتح الباب لعودة ميسي أمام مانشستر سيتي ويوضح سر عدم تألقه مع سان جيرمان

ميسي في مواجهة مع حارس مرمى ليون في المباراة التي أصيب فيها بالدوري الفرنسي (رويترز)

ميسي يواجه غوارديولا.. مواجهة خاصة في مباراة مثيرة بين سان جيرمان ومانشستر سيتي

غوارديولا (يسار) كان قريبا من الإشراف مرة أخرى على تدريب ميسي (رويترز)

شاهد- مهاجم يخدع حارس مرمى بحيلة نادرة تسفر عن هدف قاتل بالبطولة الإنجليزية

مهاجم إبسويتش تاون المختبئ خلف الحارس أثناء انطلاقته لخطف الكرة (بيجبيكس ليمتد)

بالأرقام.. برشلونة من دون ميسي أفضل

تشير الأرقام إلى أن بداية رجال كومان هذا الموسم أفضل من بداية الموسم الماضي عندما كان يضم في صفوفه ميسي (رويترز)
الأكثر قراءة

بملامح شرقية وماكياج.. ماذا تعرف عن وحدة “دوفدفان” بالجيش الإسرائيلي؟

قوات اسرائيلية خلال اعتقال أحد الفلسطينيين من بلدة يعبد قضاء جنين (الجزيرة)

أين اختفى الوقود من المحطات في بريطانيا؟

جمعية بائعي الوقود تقول إن عشرات من محطاتها تعاني جفافا من الوقود بينما تنفي الحكومة وجود أي نقص (الفرنسية)

آفة تهدد الحبوب المخزّنة.. نصائح للتخلص من السوس في المطبخ

وجود السوس يتسبب في تلف الطعام وانتشار الحشرات الأخرى (غيتي)

من أي الأبواب سيعود الرفاق؟.. انقسامات قوى الحرية والتغيير الباب الذي دخل منه العسكر

محمد عصمت (وسط) نفى توقيعه على بيان اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير المؤيد للعسكر (مواقع التواصل)