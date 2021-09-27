حارس توتنهام يقر: أرسنال سحقنا

أقر الفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام، بأن فريقه "سُحق" بعد أداء مروع في الشوط الأول خلال الخسارة 3-1 أمام الغريم أرسنال في قمة شمال لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

واهتزت شباك القائد لوريس 3 مرات في الشوط الأول، بعد أن سجل إميل سميث، وبيير-إيمريك أوباميانغ وبوكايو ساكا لصالح أرسنال.

وقال لوريس "فقدنا السيطرة بالكامل في الشوط الأول. أرسنال سحقنا ثم كان رد فعلنا جيدا.. إنه أمر محبط للغاية. لقد حان الوقت لكي نتحد ونمضي قدما. كان اللاعبون جاهزين لكننا فقدنا السيطرة. فقدنا التوازن في وسط الملعب".

وبعد الفوز بأول 3 مباريات في الموسم وتصدر الترتيب، خسر توتنهام 3 مباريات متتالية أمام منافسين لندنيين: كريستال بالاس وتشلسي قبل الهزيمة الأخيرة أمام أرسنال.

وأضاف لوريس "عندما تهتز شباكك بـ3 أهداف في آخر 3 مباريات بالدوري لا يمكنك إخفاء المشاكل".

وتابع "لكننا محترفون. ما زال الطريق طويلا. نحن بحاجة إلى التزام الهدوء".

وقال المدرب نونو إسبريتو سانتو إن فريقه عليه التعافي الآن "ذهنيا وبدنيا قبل المباراة القادمة" والتي ستكون في الأسبوع المقبل ضد أستون فيلا المنتشي بفوزه على مانشستر يونايتد. وفي حالة الهزيمة سيزداد حجم الاستياء بصورة كبيرة".

وقال المدرب البرتغالي عن أداء فريقه "لم نحقق المعايير التي تستحقها جماهيرنا كل يوم.. سنحاول إصلاح الأمر. هذه هي الرسالة الوحيدة التي أستطيع أن أقولها، وبعد ذلك سيكون هناك عمل فقط".

وأضاف "يستغرق الأمر منا وقتا طويلا للعودة إلى الأشياء التي نريد القيام بها والأشياء التي نريد القيام بها كفريق. نريد أن نكون فريقا سريعا وصلبا. نحن لسنا ذلك الفريق الآن".

وأخرج إسبريتو سانتو الثنائي ديلي آلي وغافيت تانغانغا أثناء الاستراحة بعد أدائهما المروع، ورغم أن الأداء لم يتحسن كثيرا في الشوط الثاني، قال المدرب إن عليه تحمل اللوم.

وأجاب ردا على سؤال عما إذا كان اللاعبون التزموا بخطته "لا ليس اليوم. لم أتخذ القرارات الصحيحة وأرفض الخوض في المزيد من التفاصيل".