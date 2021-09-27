شارك ليونيل ميسي في مران باريس سان جيرمان اليوم الاثنين وسط توقعات بخوضه مباراة مانشستر سيتي غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو ما يتمناه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على حد قوله.

وغاب المهاجم الأرجنتيني عن مباراتين بالدوي الفرنسي بسبب مشكلة بالركبة، لكنه لم يبد متأثرا بالإصابة في التدريبات صباح اليوم الاثنين.

🔁 سبب تبديل ميسي بوتشيتينو موضحاً استبدال ميسي بأشرف حكيمي: يجب أن نحمي ميسي من الاصابات، تنتظرنا الكثير من المباريات، ستكون هناك الكثير من هكذا قرارات، أؤكد أن كل قرار سيشكّل صعوبة وجدل.#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان_ليون #ميسي #beINLigue1 #messi #beINTERACT pic.twitter.com/jbjuIzA5ti — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 20, 2021

وأبلغ ماوريسيو بوكيتينو -مدرب سان جيرمان- مؤتمرا صحفيا بشأن حالة ميسي قبل المواجهة في المجموعة الأولى بملعب حديقة الأمراء "سنؤكد التشكيلة الأساسية غدا، لكن أعتقد أنه (ميسي) سيكون ضمن التشكيلة".

وأشار بوكيتينو إلى أن ميسي، الذي انضم للنادي الفرنسي بعقد يمتد عامين عقب مغادرة برشلونة، سيحتاج إلى وقت للتأقلم في باريس.

وأضاف "قضى 20 عاما في برشلونة، ومن الطبيعي أن يشعر بأنه في بيته هناك. كل شيء جديد بالنسبة له هنا، ولم يصل منذ وقت طويل".

جمال كرة القدم ليس دائما بالأهداف 🤩 ما عدد المرات التي شاهدت فيها إعادة تسديدة ميسي 👇#الدوري_الفرنسي #ميسي #beINLigue1 pic.twitter.com/XraRF4oxbs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2021

كما أكد أن ماركو فيراتي سينضم للتشكيلة على الأرجح بعد غياب لاعب وسط إيطاليا عن 4 مباريات بسبب إصابة بالركبة.

وتابع المدرب الأرجنتيني "تدرب بشكل جيد في الأيام الماضية، وأعتقد أنه سيكون ضمن المجموعة. لم نحسم التشكيلة الأساسية لكنه قد يكون بداخلها".

وخرج سان جيرمان من قبل نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي على يد سيتي، وأقر بوكيتينو بأفضلية النادي الإنجليزي.

وواصل "هذا واقع وليس رأيا. نحن فريق في طور البناء، أما سيتي يقوده أفضل مدرب في العالم -في رأيي- بيب غوارديولا".

ويملك سان جيرمان نقطة من التعادل 1-1 مع كلوب بروج بفارق نقطتين خلف سيتي الذي سحق لايبزيغ 6-3 في الجولة الافتتاحية.

أمنية غوارديولا

وفي المقابل، قال غوارديولا إن انتقال ميسي إلى سان جيرمان كان مفاجأة للجميع، وتمنى أن يشارك النجم الأرجنتيني في المواجهة بين الفريقين بدور المجموعات.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين تعليقا على رحيل ميسي عن برشلونة "كانت مفاجأة للجميع. ما حدث حدث، وتقبل الجميع ذلك الآن".

وأضاف "قبل وقت طويل، لم يكن من الممكن تخيل ذلك. لكن هذه هي الحياة، ولا تعرف ما قد يحدث، والمهم أن يكون سعيدا في باريس".

وتابع "أعتقد أنه يتحدث عن نفسه في الملعب، ولا يجب أن أضيف المزيد عنه ونحن محظوظون بمشاهدته خلال 16 عاما. مسيرته استثنائية ونتمنى أن يتمكن من اللعب غدا لمصلحة الرياضة".

ويشكل خط هجوم سان جيرمان الخطير المؤلف من ميسي ونيمار وكيليان مبابي تهديدا لدفاع سيتي.

وأقر غوارديولا "لا أعرف كيفية إيقافهم. الثلاثي بارع جدا، ويجب أن ندافع جيدا بدون كرة. سنواجه مهاجمين استثنائيين على المستوى الفردي وينسجمون بشكل جيد ويعرف الجميع ذلك. يمكنهم فعل أي شيء في الهجوم والتحرك في أي اتجاه، ولا يمكن إيقاف الموهبة".

وسجل رياض محرز في مرمى سان جيرمان في مواجهتي الموسم الماضي عند الفوز في مباراتي قبل النهائي، لكن اللاعب الجزائري قال إنه لا يوجد ما يضمن تكرار الانتصار مجددا وتوقع "مواجهة صعبة".

وأضاف محرز "سجلت لكن الطريقة التي لعبنا بها كانت الأهم وكذلك الشخصية والروح. نتمنى أن نلعب مثلما فعلنا أمام تشلسي (خلال الفوز 1-0 مطلع الأسبوع الجاري) ويجب أن نظهر بشخصية قوية في كل مباراة خاصة خارج ملعبنا، يجب أن نفرض أسلوبنا في أي مكان".

وقال غوارديولا إن لاعب الوسط إيلكاي غندوغان سيعود من الإصابة بعد فترة التوقف الدولية الشهر المقبل.