بالأرقام.. برشلونة من دون ميسي أفضل

بعد النتيجة الساحقة والأداء الكبير الذي قدمه برشلونة ضد ليفانتي أمس الأحد في الليغا، انطفأت النيران في "الكامب نو" وتراجع الحديث -مؤقتا- عن رحيل المدرب رونالد كومان وحتى عن حقبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتشير الأرقام إلى أن بداية رجال كومان هذا الموسم أفضل من بداية الموسم الماضي، عندما كان يضم في صفوفه ميسي.

فبرشلونة هذا الموسم، حصل على 12 نقطة في 6 مباريات، في حين لم يحقق سوى 8 نقاط الموسم الماضي من عدد المباريات نفسه.

وسجل البرسا هذا الموسم 11 هدفا مقابل 10 أهداف الموسم الماضي.

أما أداء خط دفاع الفريق الكتالوني فتراجع، إذ تلقى مرمى الفريق 6 أهداف الموسم الجاري مقابل 5 أهداف في الموسم الماضي.