بعد تعادلين وهزيمة قاسية على ملعبه، استعاد برشلونة ذاكرة الانتصارات بفوزه 3-0 على ضيفه ليفانتي، اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
بالأرقام.. برشلونة من دون ميسي أفضل
27/9/2021
بعد النتيجة الساحقة والأداء الكبير الذي قدمه برشلونة ضد ليفانتي أمس الأحد في الليغا، انطفأت النيران في "الكامب نو" وتراجع الحديث -مؤقتا- عن رحيل المدرب رونالد كومان وحتى عن حقبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وتشير الأرقام إلى أن بداية رجال كومان هذا الموسم أفضل من بداية الموسم الماضي، عندما كان يضم في صفوفه ميسي.
فبرشلونة هذا الموسم، حصل على 12 نقطة في 6 مباريات، في حين لم يحقق سوى 8 نقاط الموسم الماضي من عدد المباريات نفسه.
وسجل البرسا هذا الموسم 11 هدفا مقابل 10 أهداف الموسم الماضي.
أما أداء خط دفاع الفريق الكتالوني فتراجع، إذ تلقى مرمى الفريق 6 أهداف الموسم الجاري مقابل 5 أهداف في الموسم الماضي.
المصدر : ماركا