أنشيلوتي معجبا بإنجاز زيدان: أتمنى الفوز مع ريال مدريد بدوري الأبطال مرة أخرى وليس 3 مرات مثله

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إعجابه بإنجاز زين الدين زيدان المدرب السابق للملكي، مشيرا إلى أنه يتمنى السير على نهجه ويفوز بلقب دوري أبطال أوروبا "مرة أخرى".

وأشار إلى أن هذا يمكن أن يحدث من خلال "أقصى تركيز" للفريق في مباريات البطولة، بداية من مباراته المرتقبة غدا الثلاثاء أمام فريق شيريف تيراسبول.

وأوضح أنشيلوتي -في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبل مباراة الغد- أن فريق شيريف تيراسبول "منظم للغاية" ويجب التعامل معه بعناية.

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "أوروبا برس" أنه لا يريد مقارنة الفريق الحالي بالفريق الذي قاده زيزو (زيدان) فقد "أدى بأفضل ما بوسعه وفاز بلقب دوري الأبطال 3 مواسم متتالية. أتمنى أن أحقق نفس الشيء. أود الفوز مع الفريق بلقب دوري الأبطال مرة أخرى، وليس 3 مرات مثلما فعل".

وقال أنشيلوتي إن "الحافز" على الفوز بالبطولة "متشابه دائما". وأشار "هذا النادي لديه شيء خاص تجاه هذه البطولة. إنها البطولة الأكثر تعقيدا، ولكن هذا النادي اعتاد أكثر من غيره على الفوز بها، ولهذا لدينا أفضلية بسيطة".

وأشار إلى أنه لم يندهش من الانتقادات التي أثيرت بعد التعادل مع فياريال سلبيا في الدوري السبت الماضي.

وقال ضاحكا "لم تفاجئني الانتقادات. يجب أن أتقبلها. لن أعترف رسميا إذا كان التعامل خاطئا. الانتقادات تساعد على تحسين المستوى".

وتحدث أنشيلوتي عن الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش قائلا "أشعر بالسعادة لما يقدمه. كانت لديه إصابة خفيفة وعاد بشكل جيد. يجب أن أضع باعتباري أنه في (سن) الـ 36 وتقليص مشاركته 10ىدقائق كل مباراة قد يحميه من الإصابات في المستقبل".

وقال "كل فرد بالفريق سيكون مفيدا للريال هذا الموسم. وليس لدينا تشكيلة أساسية وأخرى احتياطية. ليس لدي فريق (أ) وفريق (ب). لدي فريق متكامل وقادر على المنافسة. في بعض المراكز أحتاج إلى الاختيار".