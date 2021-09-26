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كرة قدم

مورينيو يهاجم الحكام بعد خسارة روما ديربي العاصمة أمام لاتسيو

مورينيو في نقاش حاد مع الحكم (رويترز)
مورينيو في نقاش حاد مع الحكم (رويترز)
26/9/2021

هاجم جوزيه مورينيو مدرب روما الحكم وكذلك حكم الفيديو المساعد بعد الخسارة 2-3 أمام لاتسيو في قمة العاصمة بالدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، وقال إن فريقه هيمن على اللقاء وكان الأفضل رغم الهزيمة.

وهذه هي الهزيمة الثانية للمدرب البرتغالي منذ توليه قيادة روما هذا الصيف، وتقدم لاتسيو في النتيجة منذ الدقيقة 10 وحتى صافرة النهاية.

ولم يكن مورينيو سعيدا لوجود خطأ محتمل في بناء هجمة الهدف الثاني للاتسيو، الذي سجله بيدرو لاعب روما السابق بعد 19 دقيقة؛ إذ رأى أن منافسه لوكاس ليفا كان يجب أن يتلقى بطاقة صفراء ثانية إذا ما قورن فعله بواقعة طرد لورينتسو بليغريني قائد روما أمام أودينيزي يوم الخميس الماضي.

وفي حديث لمنصة "دازون"، قال مورينيو "تطورت كرة القدم الإيطالية كثيرا، لكن لسوء الحظ لم يكن الحكم وحكم الفيديو المساعد على المستوى المطلوب لهذه المباراة الرائعة".

وأضاف "في هدف 2-0 كان يمكن أن تصبح النتيجة 1-1. فلقد أخطأ الحكم وحكم الفيديو المساعد، وهذا كثير جدا. غابت البطاقة الصفراء الثانية أيضا عن ليفا (لاعب لاتسيو) وكان القرار مؤثرا. كان هذا نفس موقف بليغريني عندما تلقى بطاقة حمراء لكن اليوم لم يحدث شيئا".

وتابع "كنا الطرف الأفضل في الملعب. بكل تأكيد، عند استقبال 3 أهداف فهذا يعني وجود شيء خاطئ، لكن الهدفين الثاني والثالث جاءا من هجمتين مرتدتين".

وواصل مورينيو "لقد حاولنا وسيطرنا، وبذلنا قصارى جهدنا ووضعنا لاتسيو في موقف صعب".

ويحتل روما المركز الرابع في الدوري الإيطالي، وسيلعب الجولة المقبلة ضد إمبولي.

المصدر : رويترز

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