لم يخف كيليان مبابي غضبه من نيمار بعد استبدال النجم الفرنسي في فوز باريس سان جيرمان 2-0 على مونبلييه أمس السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم. ولسوء حظه، رصدت الكاميرات غضبه بعد تبديله لإهداره الفرص.

وأظهرت الصور شكوى مبابي إلى زميله إدريسا غاي على مقاعد البدلاء عندما سجل بديله، جوليان دراكسلر، من تمريرة حاسمة للنجم البرازيلي نيمار.

دراكسلر يعزز تقدم باريس سان جيرمان بهدف ثاني 👏⚽️ باريس سان جيرمان 2 مونبلييه 0#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/XrIkqSb6HA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2021

غضب مبابي من أن نيمار مرر للاعب الألماني، بينما فشل في البحث عنه عندما كان في الملعب. ورصدت كاميرات قناة "كانال بلس" (+ CANAL) مبابي وهو يقول "هذا المتشرد لا يمرر لي".

Mbappe to Idriss about Neymar : “This beggar didn’t give me the pass” 😂💀 pic.twitter.com/YtCkcYZWtg — Fze (@Fze032) September 25, 2021

وقبل استبداله في الدقيقة 88، أتيحت لمبابي 3 فرص واضحة للتسجيل، لكنه فشل في كل منها، لتمر رابع مباراة له على التوالي من دون تسجيل أي هدف.