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كرة قدم

مبابي غاضبا من نيمار: هذا المتشرد لا يمرر لي

حوار يبدو عليه التوتر بين مبابي ونيمار خلال مباراة مونبلييه (رويترز)
حوار يبدو عليه التوتر بين مبابي ونيمار خلال مباراة مونبلييه (رويترز)
26/9/2021-|آخر تحديث: 27/9/202101:25 AM (مكة المكرمة)

لم يخف كيليان مبابي غضبه من نيمار بعد استبدال النجم الفرنسي في فوز باريس سان جيرمان 2-0 على مونبلييه أمس السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم. ولسوء حظه، رصدت الكاميرات غضبه بعد تبديله لإهداره الفرص.

وأظهرت الصور شكوى مبابي إلى زميله إدريسا غاي على مقاعد البدلاء عندما سجل بديله، جوليان دراكسلر، من تمريرة حاسمة للنجم البرازيلي نيمار.

غضب مبابي من أن نيمار مرر للاعب الألماني، بينما فشل في البحث عنه عندما كان في الملعب. ورصدت كاميرات قناة "كانال بلس" (+ CANAL) مبابي وهو يقول "هذا المتشرد لا يمرر لي".

وقبل استبداله في الدقيقة 88، أتيحت لمبابي 3 فرص واضحة للتسجيل، لكنه فشل في كل منها، لتمر رابع مباراة له على التوالي من دون تسجيل أي هدف.

المصدر : ماركا

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