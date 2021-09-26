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كرة قدم

في تاريخ كرة القدم.. 3 نجوم فقط لديهم أهداف بكل دقائق المباراة

سواريز ورونالدو وإبراهيموفيتش سجلوا في كافة دقائق المباراة (غيتي)
سواريز ورونالدو وإبراهيموفيتش سجلوا في كافة دقائق المباراة (غيتي)
26/9/2021

كثيرة هي الأرقام المميزة والفريدة في عالم الساحرة المستديرة، والتي ترصدها مواقع متخصصة وشركات الإحصاءات ورصد الأرقام.

ومن بين هذه الأرقام اللافتة، لاعبون سجلوا أهدافا في مسيرتهم بكل دقائق المباراة بدءا من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الـ 90.

وانضم النجم الأورغوياني لويس سواريز هداف أتلتيكو إلى قائمة مصغرة جدا نجح أعضاؤها في الوصول لهذا الرقم غير المسبوق في تاريخ الكرة، فالـ "بيستوليرو" سجل هدفين الأسبوع الماضي في مرمى خيتافي الأول بالدقيقة الـ 78 والثاني بالدقيقة الـ 90.

وإلى جانب سواريز، هناك النجمان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد، واللذان سبقا سواريز لهذا الإنجاز.

المصدر : مواقع إلكترونية

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