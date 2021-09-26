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شاهد- قصة ركلة جزاء اليونايتد المهدرة.. استفزاز حارس أستون فيلا ورونالدو متفرج وفيرنانديز محبط

هذه ثاني ركلة جزاء يهدرها فيرنانديز مع يونايتد الذي أوقفت الهزيمة مسيرته الخالية من الخسارة في الدوري هذا الموسم (رويترز)
هذه ثاني ركلة جزاء يهدرها فيرنانديز مع يونايتد الذي أوقفت الهزيمة مسيرته الخالية من الخسارة في الدوري هذا الموسم (رويترز)
26/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202112:29 PM (مكة المكرمة)

ركلة الجزاء المهدرة في الدقيقة الـ92 -من مواجهة مانشستر يونايتد وأستون فيلا- سحبت البساط من كل مباريات البريميرليغ وحتى قمة مانشستر سيتي وتشلسي.

فبعد احتساب الحكم لركة الجزاء في هذا الوقت القاتل تقدم الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس "الفيلا" بكل ثقة، من نقطة تنفيذ الركلة وصرخ باتجاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم "المانيو" بطريقة مستفزة، وقال له "نفذها أنت".

ورغم أن "الدون" لديه سجل حافل وناجح في تنفيذ الركلة، أوكلت المهمة إلى البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، الذي أهدرها وسدد "في السماء".

وبعد إهدار فيرنانديز للكرة، وقف مارتينيز واتجه إلى جماهير اليونايتد وأستفزهم بطريقة غير لائقة.

وشعر فيرنانديز بالإحباط بعد أن أهدر ركلة جزاء لفريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة التي انتهت بهزيمته بهدف نظيف في البريميرليغ، لكن اللاعب البرتغالي الدولي تعهد بتجاوز ذلك والعودة بأداء أفضل.

ومنح كورتني هاوس فريقه أستون فيلا هدف التقدم، لكن لمسة يد من نفس اللاعب في منطقة الجزاء قدمت لأصحاب الأرض فرصة أخيرة للحصول على نقطة، إلا أن فيرنانديز هداف يونايتد في الموسم الماضي أهدر هذه الفرصة عندما أرسل الكرة عالية فوق إطار المرمى.

وهذه هي ثاني ركلة جزاء يهدرها فيرنانديز مع يونايتد الذي أوقفت الهزيمة مسيرته الخالية من الخسارة في الدوري هذا الموسم.

وكتب فيرنانديز -عبر "إنستغرام"- "أشعر بالإحباط وبخيبة أمل أكثر من أي شخص أخر بسبب إهدار ركلة الجزاء والهزيمة التي جاءت بناء على ذلك".

وأضاف فيرنانديز "الانتقادات والآراء المتناقضة هي جزء من كرة القدم وتعلمت أنا التعايش معها بل وحتى استغلالها في تحفيز نفسي".

وتابع "سأعود أقوى مما كنت من أجل نفسي لأن هذا هو المستوى الذي حددته لنفسي وأيضا وهو الأهم من أجل معظم زملائي في الفريق وجمهورنا الذي وقف دوما إلى جانبنا".

وبعد الهزيمة غير المتوقعة أمام فيلا أمس السبت؛ تراجع يونايتد إلى المركز الرابع بين فرق الدوري الممتاز بفارق الأهداف بعد أن تساوت جميع أندية القمة الأربعة في الرصيد (13 نقطة).

وسيلتقي يونايتد في ملعبه أولد ترافورد الأربعاء المقبل مع ضيفه فياريال الإسباني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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