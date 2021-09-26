ريال مدريد يهدر فرصة الابتعاد في صدارة الدوري الإسباني

فرّط ريال مدريد في فرصة الابتعاد في صدارة الدوري الإسباني وتعميق الفارق بينه وبين ملاحقيه، بعد تعادله السلبي أمام ضيفه فياريال السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

ولم يقدم الريال العرض المنتظر منه في هذه المباراة، وكان فياريال أكثر خطورة، واكتفى الفريقان بحصد نقطة لكل منهما.

ورفع الريال رصيده إلى 17 نقطة محافظا على صدارة جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن أقرب الملاحقين إشبيلية الذي خاض مباراة أقل، كما رفع فياريال رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر.

وبهذا التعادل حافظ الفريقان على سجلهما خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث أصبح هذا التعادل هو الثاني للريال مقابل 5 انتصارات، بينما أصبح هذا التعادل هو الخامس لفياريال، مقابل الفوز في مباراة وحيدة، علما بأنه يملك مباراة مؤجلة.