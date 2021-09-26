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كرة قدم

بيليه يعتذر لميسي ويهنئه برقمه القياسي الجديد

بيليه (يمين) بجوار ميسي بعد فوزه بالكرة الذهبية عام 2011 (رويترز)
بيليه (يمين) بجوار ميسي بعد فوزه بالكرة الذهبية عام 2011 (رويترز)
26/9/2021

اعتذر نجم كرة القدم البرازيلية بيليه لنظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي لتأخره في تهنئته بتحطيم رقمه القياسي كهداف لمنتخبات أميركا الجنوبية، بعدما تهكم على موهبة ميسي ووصمه بأنه "لاعب المهارة الواحدة".

ويقضي بيليه فترة علاج ونقاهة صحية بالمستشفى بعد تدهور حالته الصحية وإجرائه عملية جراحية مطلع الشهر الحالي في البرازيل.

وكان ميسي حطم رقم بيليه، وتصدر قائمة هدافي منتخبات قارة أميركا الجنوبية، بعدما سجل ثلاثية (هاتريك) قاد بها المنتخب الأرجنتيني للفوز على بوليفيا 3-صفر في التاسع من سبتمبر/أيلول الحالي، برصيد 79 هدفا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وشارك بيليه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام أمس السبت صورة لميسي بقميص المنتخب الأرجنتيني، موجها من خلالها رسالة خاصة إلى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال بيليه "مرحبا ميسي، آسف إذا تأخرت، ومع ذلك لم أرغب في تفويت الفرصة لتهنئتك بكسر رقم قياسي آخر في وقت سابق من هذا الشهر".

وأضاف بيليه -في تهنئته القصيرة مخاطبا "البرغوث" الأرجنتيني- "موهبتك في لعب كرة القدم رائعة، وأتمنى أن تحقق المزيد جنبًا إلى جنب مع أصدقائي نيمار وكيليان مبابي.

وكان بيليه تهكم على ميسي في أحد تصريحاته السابقة -في سياق المقارنة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو- وقال إنه "ليست لدى ميسي القدرة على التسجيل بالقدم اليمنى أو الرأس؛ هو لاعب المهارة الواحدة (أي أنه يستطيع التسجيل بقدمه اليسرى فقط)".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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