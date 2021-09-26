بعد تشيزاري وباولو.. دانييل يدشن حقبة جديدة من نجاحات عائلة مالديني في ميلان

قال دانييل مالديني إنه كان مفعما بالمشاعر بعدما سجل هدفه الأول مع ميلان في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية خلال الفوز 2-1 على سبيزيا أمس السبت؛ ليسير على خطى والده باولو وجده الراحل تشيزاري.

وذكرت تقارير إيطالية أنه أول مرة ينجح 3 أجيال من نفس العائلة في التسجيل بالدوري الإيطالي، وكان هدف باولو مالديني الأخير في 2008، بينما هز تشيزاري الشباك عام 1961.

ودخل اللاعب دانييل -البالغ عمره 19 عاما- تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي وافتتح التسجيل في الدقيقة 48 بضربة رأس ليساعد ميلان على الفوز وتصدر الدوري.

وقال مالديني لمنصة "دازن" (DAZN) "اليوم كان لدي مشاعر قوية لكني تحليت بالهدوء. لحسن الحظ حصلنا على النقاط الثلاث رغم واقع تحقيق ذلك بصعوبة".

وأضاف "أبلغني المدرب بالأمس أني سألعب، لكني كنت أشعر بالراحة. من الصعب العثور على مساحات في الملعب والتحرك وصناعة الفرص، لكن في الشوط الثاني ظهرت بعض المساحات".

ولعب باولو وتشيزاري مدافعَين وحققا نجاحا باهرا مع ميلان.

وانضم تشيزاري إلى ميلان قادما من سبيزيا عام 1954، وحمل شارة القيادة، وتوج بالدوري 4 مرات وبكأس أوروبا في 1963، قبل أن يعود لاحقا كمدرب ويتوج بكأس إيطاليا وبطولة أوروبا لأبطال الكؤوس عام 1973.

أما باولو -الذي يعد من أبرز المدافعين في تاريخ اللعبة- فقضى مسيرته كلها في ميلان وحمل شارة القيادة خلال فترة ذهبية، وتوج بلقب الدوري 7 مرات وبدوري الأبطال 5 مرات ضمن عدد كبير من الألقاب الأخرى.

ويعمل باولو حاليا كمدير فني في ميلان وكان حاضرا في المدرجات واحتفل بإنجاز ابنه.

وقال دانييل مالديني "والدي كثير المطالب لكنه ينصحني ويساعدني".