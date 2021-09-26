بعد تعادلين وهزيمة قاسية على ملعبه، استعاد برشلونة ذاكرة الانتصارات بفوزه 3-0 على ضيفه ليفانتي، اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق برشلونة بذلك فوزه الأول في 4 مباريات في كل المسابقات ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 6 مباريات وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي خاض مباراة واحدة إضافية.

وبعد تعادلين محبطين مع فريقين متواضعين في الجولتين الماضيتين من الدوري الإسباني، وخسارة مهينة على ملعبه أمام بايرن ميونخ 0-3 في دوري أبطال أوروبا، بدأ برشلونة المباراة بقوة وتقدم بعد 6 دقائق من ركلة جزاء نفذها ممفيس ديباي.

🥰عودة موفقة لـ"أنسو فاتي".

👏أول هدف لـ"لوك دي يونغ "بقميص "برشلونة"

🔥ثالث هدف لـ"ممفيس ديباي "هذا الموسم.

🔝فوز مهم لبرشلونة. شاهد جميع الأهداف و ملخص المبارة📺👇#BarçaLevante 3-0#LaLigaSantander pic.twitter.com/XUMeKYZ1oY — LaLiga (@LaLigaArab) September 26, 2021

وأضاف برشلونة الهدف الثاني بعد مرور ربع ساعة من البداية حيث تلقى -الوافد الجديد- لوك دي يونغ تمريرة أرضية من سيرجينو ديست وسدد كرة قوية في شباك أيتور فرنانديز حارس الفريق الزائر.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 91، في أول مشاركة لأنسو فاتي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بعد الخضوع لجراحة خطيرة في الركبة، وسدد اللاعب الشاب، الذي ارتدى القميص رقم 10 خلفا للهداف التاريخي

ليونيل ميسي، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وشارك فاتي (18 عاما)، كبديل في الدقيقة 81، ويعول عليه برشلونة في خلافة ميسي، الذي رحل إلى باريس سان جيرمان بداية هذا الموسم.