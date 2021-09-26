أسرع لاعب من ليفربول يسجل 100 هدف في البريميرليغ.. صلاح يدخل نادي الهدافين التاريخيين

مئة هدف في 151 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أوصلت "الملك" المصري محمد صلاح للتربع على عرش "أسرع اللاعبين وصولا إلى الهدف المئوي في ليفربول".

هدف صلاح ال ١٠٠ مع ليفربول اليوم 💪 pic.twitter.com/8KrMc5YnNE — CE AbdElkareem AbdElhameed (@ENGEL7OSAINY) September 25, 2021

وسجل صلاح هدفا في تعادل فريقه أمس مع برينتفورد 3-3 أمس السبت، في المرحلة السادسة من البريميرليغ.

ووصل "الملك" إلى مئة هدف في مباريات أقل من أساطير ليفربول أمثال روجر هنت (152 مباراة) وغوردون هودسون (167 مباراة) وإيان راش (168 مباراة).

🔝 المصري 🇪🇬 محمد صلاح @MoSalah يسجل هدفه رقم 100 في 151 مباراة خاضها مع ليفربول @LFC_Arabic في الدوري الإنكليزي الممتاز، وهو أسرع لاعب في تاريخ مشاركة ليفربول في البطولة يصل للهدف رقم 100. 💪#ليفربول | #برينتفورد_ليفربول | #الدوري_الإنكليزي | #محمد_صلاح pic.twitter.com/jFhnsvPXKC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2021

وإضافة إلى هذا "العرش المئوي" دخل صلاح قائمة الهدافين التاريخيين العشرة مع "الريدز" بـ 131 هدفا.

واللافت في قائمة الأسماء العشرة الأوائل أن صلاح اللاعب الوحيد بالقائمة من خارج المملكة المتحدة: