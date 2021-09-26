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كرة قدم

أسرع لاعب من ليفربول يسجل 100 هدف في البريميرليغ.. صلاح يدخل نادي الهدافين التاريخيين

صلاح يحطم الرقم تلو الآخر في ليفربول في طريقه ليصبح أحد الأساطير (رويترز)
صلاح يحطم الرقم تلو الآخر في ليفربول في طريقه ليصبح أحد الأساطير (رويترز)
26/9/2021

مئة هدف في 151 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أوصلت "الملك" المصري محمد صلاح للتربع على عرش "أسرع اللاعبين وصولا إلى الهدف المئوي في ليفربول".

وسجل صلاح هدفا في تعادل فريقه أمس مع برينتفورد 3-3 أمس السبت، في المرحلة السادسة من البريميرليغ.

ووصل "الملك" إلى مئة هدف في مباريات أقل من أساطير ليفربول أمثال روجر هنت (152 مباراة) وغوردون هودسون (167 مباراة) وإيان راش (168 مباراة).

وإضافة إلى هذا "العرش المئوي" دخل صلاح قائمة الهدافين التاريخيين العشرة مع "الريدز" بـ 131 هدفا.

واللافت في قائمة الأسماء العشرة الأوائل أن صلاح اللاعب الوحيد بالقائمة من خارج المملكة المتحدة:

  1. الإنجليزي إيان راش: 346 هدفا
  2. الإنجليزي روجر هنت: 285 هدفا
  3. الإنجليزي غوردون هودسون: 241 هدفا
  4. الأسكتلندي بيلي ليدل: 228 هدفا
  5. الإنجليزي ستيفن جيرارد: 186 هدفا
  6. الإنجليزي روبي فاولر: 183 هدفا
  7. الأسكتلندي كيني دالغليش: 172 هدفا
  8. الإنجليزي مايكل أوين: 158 هدفا
  9. الإنجليزي هاري شامبيرس: 151 هدفا
  10. المصري محمد صلاح: 131 هدفا
المصدر : مواقع إلكترونية

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