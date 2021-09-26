أرسنال يسحق توتنهام ويحقق الفوز الثالث على التوالي في البريميرليغ

واصل أرسنال تألقه وفاز 3-1 على غريمه وجاره توتنهام، مع استمرار التباين في نتائج الفريقين القادمين من شمال لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وجاءت أهداف أرسنال بواسطة إميل سميث-رو وبيير-إيمريك أوباميانغ وبوكايو ساكا خلال شوط أول رائع لأصحاب الأرض.

وسجل سميث-رو هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 12، ثم صنع الهدف الثاني لأوباميانغ في الدقيقة 27، قبل أن يجعل ساكا النتيجة 3-صفر في الدقيقة 34 وسط تفوق تام.

وحاول توتنهام التعويض بعد الاستراحة وقلص سون هيونغ-مين الفارق قبل أكثر من 10 دقائق على النهاية، لكن الفريق الزائر أخفق في التسجيل مجددا لتستمر معاناته في الفترة الأخيرة.

وبعد خسارة أرسنال في أول 3 مباريات في الدوري الممتاز من دون تسجيل أي هدف، حقق الآن فوزه الثالث على التوالي، واجتاز في الترتيب توتنهام الذي فاز في أول 3 مباريات، وتصدر المسابقة لكنه الآن خسر في 3 مواجهات لندنية متتالية واستقبل خلالها 9 أهداف.

ويحتل أرسنال، الذي كان يتذيل المسابقة بعد أول 3 جولات، المركز العاشر برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن توتنهام.