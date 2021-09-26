في الدقيقة الـ 33 من مواجهة أرسنال وتوتنهام في “ديربي شمال لندن” مرر البرازيلي لوكاس مورا لاعب “السبيرز” كرة داخل منطقة الجزاء للأرجنتيني إريك لاميلا الذي سجل هدفا عالميا.
أرسنال يسحق توتنهام ويحقق الفوز الثالث على التوالي في البريميرليغ
واصل أرسنال تألقه وفاز 3-1 على غريمه وجاره توتنهام، مع استمرار التباين في نتائج الفريقين القادمين من شمال لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وجاءت أهداف أرسنال بواسطة إميل سميث-رو وبيير-إيمريك أوباميانغ وبوكايو ساكا خلال شوط أول رائع لأصحاب الأرض.
وسجل سميث-رو هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 12، ثم صنع الهدف الثاني لأوباميانغ في الدقيقة 27، قبل أن يجعل ساكا النتيجة 3-صفر في الدقيقة 34 وسط تفوق تام.
وحاول توتنهام التعويض بعد الاستراحة وقلص سون هيونغ-مين الفارق قبل أكثر من 10 دقائق على النهاية، لكن الفريق الزائر أخفق في التسجيل مجددا لتستمر معاناته في الفترة الأخيرة.
وبعد خسارة أرسنال في أول 3 مباريات في الدوري الممتاز من دون تسجيل أي هدف، حقق الآن فوزه الثالث على التوالي، واجتاز في الترتيب توتنهام الذي فاز في أول 3 مباريات، وتصدر المسابقة لكنه الآن خسر في 3 مواجهات لندنية متتالية واستقبل خلالها 9 أهداف.
ويحتل أرسنال، الذي كان يتذيل المسابقة بعد أول 3 جولات، المركز العاشر برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن توتنهام.