مانشستر يونايتد يواصل الخسائر ومانشستر سيتي يثأر من تشلسي

واصل مانشستر يونايتد عروضه السيئة وتلقى خسارة فادحة على ملعبه أمام أستون فيلا 0-1 في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي لكرة القدم، التي فاز فيها مانشستر سيتي -حامل اللقب- على تشلسي 1-0 أيضا.

وأسقط أستون فيلا خصمه يونايتد على ملعب أولد ترافورد بهدف متأخر سجله كورتني هوس من ضربة رأس في الدقيقة 88، بعد أن فشل الفريق المدجج بالنجوم -وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو- في الوصول لشباك الفريق الضيف.

لكن لمسة يد داخل منطقة الجزاء من نفس اللاعب -صاحب الهدف- منحت يونايتد الفرصة لاقتناص نقطة التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن برونو فرنانديز أهدر ركلة الجزاء التي احتسبت في الوقت المحتسب بدل الضائع وأطاح بها أعلى العارضة.

أضاع البرتغالي برونو فيرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 90+3 تحت أنظار كريستيانو رونالدو 👀🇵🇹 أبوتريكة: تعامل غريب من سولشار أن يحرم رونالدو من تسديد ركلة الجزاء وحرمان مانشستر من نقطة تعادل 😯#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_يونايتد_استون_فيلا #رونالدو #استوديو_السبت#beINPL pic.twitter.com/DTO0KuvWh9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2021

وبهذه الهزيمة، أهدر مانشستر يونايتد فرصة اعتلاء جدول ترتيب البريميرليغ، حيث تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الرابع.

وقد تكون هذه الهزيمة سببا في إقالة أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بعد هزيمتين تلقاهما الفريق خلال أيام قليلة.

وخسر يونايتد على ملعبه أيضا 0-1 أمام ضيفه ويستهام يونايتد ليودّع كأس رابطة الأندية الإنجليزية من الدور الثالث يوم الأربعاء الماضي.

وكان مانشستر يونايتد قد تلقى هزيمة تاريخية مذلة 1-2 أمام مضيفه يانغ بويز السويسري في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

لاعبو سيتي يحتفلون بهدف خيسوس (رويترز)

ثأر سيتي من تشلسي

وثأر مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا لهزيمته أمام تشلسي 3 مرات متتالية آخرها في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو/أيار الماضي، وحقق عليه فوزا ثمينا اليوم السبت في عقر داره بملعب ستامفورد بريدج.

وسجل غابرييل خيسوس هدف فوز سيتي في الدقيقة 53.

وحقق الزوار فوزا مستحقا بعد أن ضغطوا من البداية وسيطروا على الكرة بنسبة 60 في المئة بفصل جهود كيفن دي بروين وجاك غريليش وفيل فودن الذين نجحوا في الاقتراب من منطقة جزاء تشلسي.

وحرم مانشستر سيتي منافسه تشلسي من الانفراد بصدارة جدول الدوري الإنجليزي حيث تجمد رصيده عند 13 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف سيتي وليفربول، الذي سيلعب لاحقا أمام برينتفورد وأمامه فرصة للانفراد بالصدارة في حالة فوزه أو حتى التعادل.