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ليفربول يتعثر وضيف جديد قد يتصدر الدوري الإنجليزي

هدف صلاح لم يكن كافيا لمنح ليفربول الفوز (غيتي)
هدف صلاح لم يكن كافيا لمنح ليفربول الفوز (غيتي)
25/9/2021-|آخر تحديث: 25/9/202109:48 PM (مكة المكرمة)

تعثر نادي ليفربول بميدان مضيفه برينتفورد 3-3 اليوم السبت، في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ)، لكنه انفرد بصدارة جدول المسابقة بشكل مؤقت.

وقدم الفريقان فاصلا من الأداء الممتع على مدار الشوطين وسجل كل منهما 3 أهداف رائعة، وأهدرا عددا آخر من الأهداف في مباراة شهدت أداء مفتوحا.

ولم يبد برينتفورد أي رهبة في مواجهة ليفربول صاحب التاريخ الكبير، بل كان ندا قويا للضيوف على مدار الشوطين وكان بإمكانه تحقيق الفوز في بعض الفترات بنهاية المباراة.

وكان برينتفورد هو البادئ بالتسجيل عن طريق إيثان بينوك في الدقيقة 27، ولكن ليفربول رد بهدفين أحرزهما دييغو جوتا ومحمد صلاح في الدقيقتين 31 و54.

وانتزع فيتالي جانيلت التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 63، ولكن كورتيس جونز تقدم مجددا لليفربول في الدقيقة 67 قبل أن يخطف البديل يوان ويسا هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 82 مستفيدا من ارتباك دفاع ليفربول.

ورفع ليفربول رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المسابقة برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وتشلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون.

ويمكن أن يرتقي برايتون، صاحب المركز السادس برصيد 12 نقطة، للصدارة في حال فوزه بعد غد الاثنين على كريستال بالاس.

المصدر : وكالات

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