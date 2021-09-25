ليفربول يتعثر وضيف جديد قد يتصدر الدوري الإنجليزي

تعثر نادي ليفربول بميدان مضيفه برينتفورد 3-3 اليوم السبت، في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ)، لكنه انفرد بصدارة جدول المسابقة بشكل مؤقت.

وقدم الفريقان فاصلا من الأداء الممتع على مدار الشوطين وسجل كل منهما 3 أهداف رائعة، وأهدرا عددا آخر من الأهداف في مباراة شهدت أداء مفتوحا.

ولم يبد برينتفورد أي رهبة في مواجهة ليفربول صاحب التاريخ الكبير، بل كان ندا قويا للضيوف على مدار الشوطين وكان بإمكانه تحقيق الفوز في بعض الفترات بنهاية المباراة.

🔝 المصري 🇪🇬 محمد صلاح @MoSalah يسجل هدفه رقم 100 في 151 مباراة خاضها مع ليفربول @LFC_Arabic في الدوري الإنكليزي الممتاز، وهو أسرع لاعب في تاريخ مشاركة ليفربول في البطولة يصل للهدف رقم 100. 💪#ليفربول | #برينتفورد_ليفربول | #الدوري_الإنكليزي | #محمد_صلاح pic.twitter.com/jFhnsvPXKC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2021

وكان برينتفورد هو البادئ بالتسجيل عن طريق إيثان بينوك في الدقيقة 27، ولكن ليفربول رد بهدفين أحرزهما دييغو جوتا ومحمد صلاح في الدقيقتين 31 و54.

وانتزع فيتالي جانيلت التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 63، ولكن كورتيس جونز تقدم مجددا لليفربول في الدقيقة 67 قبل أن يخطف البديل يوان ويسا هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 82 مستفيدا من ارتباك دفاع ليفربول.

ورفع ليفربول رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المسابقة برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وتشلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون.

ويمكن أن يرتقي برايتون، صاحب المركز السادس برصيد 12 نقطة، للصدارة في حال فوزه بعد غد الاثنين على كريستال بالاس.