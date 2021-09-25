انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

"كن أنت المستضيف".. مبادرة جديدة من اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر

المبادرة الجديدة تهدف إلى إطلاع المشجعين على ثقافة قطر والمنطقة والاستمتاع بالضيافة العربية الأصيلة (الجزيرة)
المبادرة الجديدة تهدف إلى إطلاع المشجعين على ثقافة قطر والمنطقة والاستمتاع بالضيافة العربية الأصيلة (الجزيرة)
25/9/2021

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث إطلاق مبادرة "كن أنت المستضيف" لاستقبال المشجعين خلال المنافسات المقرر أن تستضيفها قطر خلال الفترة المقبلة، في مشروع هو الأول من نوعه عالميا في أثناء استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وذكرت اللجنة -في بيان صحفي اليوم السبت- أن هذه المبادرة تهدف في المقام الأول إلى تعريف المشجعين بكرم الضيافة العربي الأصيل الذي تشتهر به دولة قطر، وعاداتها العريقة، والإسهام في إثراء تجربتهم خلال فترة إقامتهم بالدولة، وتعريفهم بالتنوع الثقافي الكبير الذي تتمتع به البلاد.

وسيتيح المشروع المبتكر -للمواطنين والمقيمين- استضافة المشجعين وعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم، في محل الاستضافة الذي يختارونه لمدد متفاوتة، وذلك حسب رغبة المستضيف عبر عدد من خيارات الاستضافة المتنوعة في المكان الذي يرغب في استضافة المشجع فيه؛ حيث سيصحب المستضيف المشجع خلال فترة إقامته، وسيقوم خلالها على ضيافته ليعرفه عن كثب على أبرز السمات والعادات المميزة للمجتمع، والوجهات السياحية والثقافية المنتشرة بالبلاد.

وأكد خالد الجميلي، مدير مشروع "كن أنت المستضيف" باللجنة العليا للمشاريع والإرث "تأتي المبادرة ضمن خطط اللجنة العليا لتقديم خيارات متنوعة للجماهير المتوقع قدومها لدولة قطر خلال المنافسات الرياضية القادمة، وتوفير أجواء وتجربة استثنائية وفريدة للتعرف عن كثب على ثقافة المجتمع القطري وعاداته الأصيلة، والاستمتاع بحضور المنافسات، وزيارة الوجهات والمعالم السياحية المنتشرة في ربوع قطر، علاوة على خوض التجربة المتقاربة المسافات للمنافسات الرياضية القادمة، والإقامة في مكان واحد طوال فترة المنافسات من دون الحاجة لتغييره".

وشدد الجميلي على أن المشاركة في المبادرة ستقتصر على المستضيفين والمشجعين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عملاً بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها في دولة قطر في هذا الشأن، علما بأن المبادرة مجانية بدون مقابل مادي للمشاركين فيها.

وتستعد قطر لاستضافة كأس العرب بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك قبل عام من انطلاق كأس العالم 2022.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

أسرع لاعب من ليفربول يسجل 100 هدف في البريميرليغ.. صلاح يدخل نادي الهدافين التاريخيين

صلاح يحطم الرقم تلو الآخر في ليفربول في طريقه ليصبح أحد الأساطير (رويترز)

بعد تشيزاري وباولو.. دانييل يدشن حقبة جديدة من نجاحات عائلة مالديني في ميلان

دانييل مالديني (يسار): والدي (باولو) كثير المطالب لكنه ينصحني ويساعدني (وكالات)

في تاريخ كرة القدم.. 3 نجوم فقط لديهم أهداف بكل دقائق المباراة

سواريز ورونالدو وإبراهيموفيتش سجلوا في كافة دقائق المباراة (غيتي)

شاهد- قصة ركلة جزاء اليونايتد المهدرة.. استفزاز حارس أستون فيلا ورونالدو متفرج وفيرنانديز محبط

هذه ثاني ركلة جزاء يهدرها فيرنانديز مع يونايتد الذي أوقفت الهزيمة مسيرته الخالية من الخسارة في الدوري هذا الموسم (رويترز)
الأكثر قراءة

غير بعيد عن القصر الرئاسي.. انفجار سيارة مفخخة يوقع قتلى وجرحى بالعاصمة الصومالية

عناصر من الصليب الأحمر يحملون مدنيين سقطوا جراء انفجار في العاصمة مقديشو (رويترز-أرشيف)
logo

"اشتهاء الأطفال".. هل يستعد الغرب للاعتراف بالبيدوفيليا؟

طالبت بحماية دستور الثورة.. مظاهرة حاشدة وسط العاصمة التونسية احتجاجا على قرارات سعيد

المتظاهرون دعوا المؤسستين العسكرية والأمنية إلى حماية الدستور (رويترز)

خراب وشهر عسل.. لماذا اتهم أبو الغيط إسرائيل بأزمة السد الإثيوبي؟ وكيف ستدفع الثمن؟

أديس أبابا تواصل بناء سد النهضة وسط اعتراضات القاهرة والخرطوم (رويترز)