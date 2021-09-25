انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

سولشاير يتوقع استمرار رونالدو في التألق بالملاعب حتى الـ40

عناق بين سولشاير ورونالدو بعد نهاية مباراة نيوكاسل (رويترز)
عناق بين سولشاير ورونالدو بعد نهاية مباراة نيوكاسل (رويترز)
25/9/2021-|آخر تحديث: 25/9/202102:07 PM (مكة المكرمة)

انضم أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى من يتوقعون استمرار المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في اللعب على المستوى الاحترافي الأعلى حتى بلوغه 40 عاما.

وأحرز رونالدو 4 أهداف منذ عودته إلى ناديه السابق يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في أغسطس/آب الماضي بعد غياب استمر 12 عاما.

وأشاد المدرب النرويجي سولشاير باللياقة البدينة المتميزة التي يتمتع بها رونالدو (36 عاما)، والذي أصبح في الأسبوع الماضي اللاعب الأعلى دخلا على مستوى العالم متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقبل مباراة يونايتد مع ضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي اليوم السبت قال سولشاير "لن تكون هناك مفاجأة بالنسبة لي إذا استمر في اللعب حتى بلوغه 40 عاما، طريقة اهتمامه بنفسه هي الأساس في ذلك، وهي الأساس في كل شيء مع بعض العوامل الوراثية بالتأكيد".

وأضاف سولشاير "لقد سخر كل طاقاته البدنية للوصول إلى المستوى الذي يتمتع به حاليا".

وتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وأشار المدرب النرويجي إلى أن رونالدو لا يزال حريصا على الفوز بالمزيد من الألقاب والجوائز كما كان دوما، مؤكدا أنه "سيستمر (في الملاعب) طالما كان قادرا على ذلك‭ ‬بدنيا وذهنيا".

أسرار لياقة رونالدو

وكان ميك كليغ مدرب اللياقة البدنية السابق في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد كشف عن بعض أسرار استمرار تألق رونالدو، وتنبأ باستمراره في الملاعب حتى بلوغه 41 عاما.

وعمل كليغ ضمن الجهاز الفني للسير أليكس فيرغسون خلال الفترة التي لعب فيها رونالدو لمانشستر يونايتد من 2003 وحتى 2009، وكان أحد من شكلوا النجم البرتغالي وأثروا في بنيته ولياقته البدنية بداية انطلاقته نحو النجومية في البريميرليغ.

وبرر كليغ توقعه بأن رونالدو "يتدرب كثيرا، وحريص على وقت الاستشفاء والنوم، ولديه دراية بالطهي، ويعرف كيف يتجنب التوتر، إنه يولي الكثير من الاهتمام لتفاصيل دقيقة، وهذا ليس سرا".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حقق 4 انتصارات وتعادل مرة واحدة، لكنه يتساوى في الرصيد مع فريقي الصدارة تشلسي وليفربول.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

مساعد فيرغسون في مانشستر يونايتد: رونالدو مهووس بكونه الأفضل وسيستمر حتى 41 عاما

كشف ميك كليغ مدرب اللياقة البدنية السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن بعض أسرار استمرار تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تخطت سنه 35 عاما، وتنبأ باستمراره في الملاعب حتى 41 عاما.

14/11/2020
المزيد من كرة قدم

شاهد.. الإيراني طارمي يسجل هدفا مذهلا مجددا ينافس على أجمل أهداف الموسم

طارمي سجل هدفا رائعا آخر في مرمى تشلسي بدوري الأبطال الموسم الماضي (غيتي)

بالفيديو- تزامنا مع مباراة اليوم.. الليغا تُذكّر بآخر مباريات زيدان وأهدافه بقميص ريال مدريد ضد فياريال

زيدان من أبرز نجوم ريال مدريد حين كان لاعبا ثم عندما أصبح مدربا (رويترز)

شاهد.. رونالدو يدعم لاعبا بريطانيا دخل في غيبوبة نتيجة اعتداء عنيف في أستراليا

هودجسون دخل في غيبوبة منذ 4 سبتمبر/أيلول الجاري (مواقع التواصل)

بالفيديو- أنشيلوتي والصحافة الإسبانية يدعمانه.. هل يفوز بنزيمة بالكرة الذهبية؟

بنزيمة يحتفل بعد هز شباك سيلتا فيغو في الليغا (غيتي)
الأكثر قراءة

غير بعيد عن القصر الرئاسي.. انفجار سيارة مفخخة يوقع قتلى وجرحى بالعاصمة الصومالية

عناصر من الصليب الأحمر يحملون مدنيين سقطوا جراء انفجار في العاصمة مقديشو (رويترز-أرشيف)

أسباب فنية وراء إلغاء صفقة الغواصات.. خبراء: خسائر فرنسا المعنوية أفدح من المادية

الغواصات الأميركية تمتلك تقنيات متقدمة عن الفرنسية وهو ما يؤهلها للإبحار بعيدا وإنجاز مهام أطول (الصحافة الأجنبية)

متأثرا بـ”مولانا الرومي”.. قس أميركي يعتنق الإسلام ويستقر بقونيا التركية

(الأناضول)

تونس.. استقالات تهز حركة النهضة وتحذيرات متواصلة من احتكار الرئيس جميع السلطات

المقر الرئيسي لحركة النهضة في العاصمة تونس (رويترز)