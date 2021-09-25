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كرة قدم

رونالدو يدعم لاعبا بريطانيا دخل في غيبوبة نتيجة اعتداء عنيف في أستراليا

هودجسون دخل في غيبوبة منذ 4 سبتمبر/أيلول الجاري (مواقع التواصل)
هودجسون دخل في غيبوبة منذ 4 سبتمبر/أيلول الجاري (مواقع التواصل)
25/9/2021-|آخر تحديث: 25/9/202102:48 PM (مكة المكرمة)

يتلقى اللاعب البريطاني داني هودجسون المحترف في فريق بيرث الأسترالي لكرة القدم -والذي دخل في غيبوبة منذ أكثر من أسبوعين بعد تعرضه لهجوم في الشارع- دعما كبيرا في أستراليا وأيضا من فريق مانشستر يونايتد، وفي مقدمته كريستيانو رونالدو.

وهتف جمهور مانشستر يونايتد باسم هودجسون في مباراة نيوكاسل، كما وجه نجم الفريق رونالدو رسالة دعم مصورة إلى اللاعب دعاه فيها لحضور مباراة للفريق في مانشستر بعد تماثله للشفاء.

وذكرت الصحافة الأسترالية أن اللاعب تعرض في 4 سبتمبر/أيلول الجاري لضربة واحدة قوية خلف رأسه من طفل يبلغ 15 عاما، وذلك أثناء سيره في الشارع إلى منزله بعد عودته من الاحتفال بعيد ميلاده الـ26.

ونتج عن الضربة القوية إصابته بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

هودجسون يتوج بجائزة لتألقه مع فريق بيرث (مواقع التواصل)

ورغم أنه فتح عينيه منذ أيام فإنه لا يزال في العناية الفائقة على جهاز التنفس الصناعي بسبب تراجع حالته الصحية.

ويحظى هودجسون بدعم كبير من الجميع في مدينة بيرث الأسترالية، وتعزف فرقة موسيقية تقليدية أسكتلندية أمام المستشفى الذي يعالج فيه، بالتزامن مع وصول والديه من إنجلترا للاطمئنان عليه، حيث سمح لهما بالجلوس نصف ساعة في غرفة العناية الفائقة.

المصدر : مواقع إلكترونية
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