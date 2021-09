يتلقى اللاعب البريطاني داني هودجسون المحترف في فريق بيرث الأسترالي لكرة القدم -والذي دخل في غيبوبة منذ أكثر من أسبوعين بعد تعرضه لهجوم في الشارع- دعما كبيرا في أستراليا وأيضا من فريق مانشستر يونايتد، وفي مقدمته كريستيانو رونالدو.

وهتف جمهور مانشستر يونايتد باسم هودجسون في مباراة نيوكاسل، كما وجه نجم الفريق رونالدو رسالة دعم مصورة إلى اللاعب دعاه فيها لحضور مباراة للفريق في مانشستر بعد تماثله للشفاء.

وذكرت الصحافة الأسترالية أن اللاعب تعرض في 4 سبتمبر/أيلول الجاري لضربة واحدة قوية خلف رأسه من طفل يبلغ 15 عاما، وذلك أثناء سيره في الشارع إلى منزله بعد عودته من الاحتفال بعيد ميلاده الـ26.

ونتج عن الضربة القوية إصابته بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

ورغم أنه فتح عينيه منذ أيام فإنه لا يزال في العناية الفائقة على جهاز التنفس الصناعي بسبب تراجع حالته الصحية.

‘Danny Boy’ rings out across the streets of Perth… the Scottish Coastal Pipe Band and some of Danny Hodgson’s teammates have gathered to show support to the critically-ill soccer star’s parents, currently in hotel quarantine. @abcnews @abcperth pic.twitter.com/Oypk6mGthc

ويحظى هودجسون بدعم كبير من الجميع في مدينة بيرث الأسترالية، وتعزف فرقة موسيقية تقليدية أسكتلندية أمام المستشفى الذي يعالج فيه، بالتزامن مع وصول والديه من إنجلترا للاطمئنان عليه، حيث سمح لهما بالجلوس نصف ساعة في غرفة العناية الفائقة.

2020 champions @ECUJoondalupSoc are closing on the top of the NPLWA – Men's table after their 2-0 win at @BayswaterCitySC this afternoon. Daryl Nicol opened the scoring against his former club, followed soon after by a penalty from Danny Hodgson. pic.twitter.com/UHjp1WnnMi

— Football West (@FootballWest) May 8, 2021