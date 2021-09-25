استعرض الدوري الإسباني لكرة القدم آخر أهداف زيدان مع ريال مدريد في آخر مبارياته التي خاضها وكانت ضد فياريال، وذلك تزامنا مع لقاء الفريقين مساء اليوم السبت في إطار الجولة السابعة بالليغا.

ونشر الحساب الرسمي لليغا -على موقع تويتر اليوم السبت- مقطع فيديو لهدف زيدان الأخير بقميص ريال مدريد، ووداعه لجماهير الملكي بعد المباراة، في ملعب سانتياغو برنابيو.

وكتب الدوري الإسباني -معلقا على الفيديو- "في مباراة ريال مدريد وفياريال عام 2006، زيزو يودع البرنابيو بالدموع وهدف رائع". يذكر أن زيدان لعب مع ريال مدريد ما بين عامي 2001 و2006، وشارك في مباراة الوداع المثيرة ضد فياريال التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 3-3.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم على أرضية برنابيو بحلته الجديدة في ختام مباريات يوم السبت بالدوري الإسباني، حيث يسعى ريال مدريد إلى تعزيز صدارته لليغا، فيما يحاول فياريال الاقتراب من المراكز الأولى في حال حقق الفوز على الملكي.