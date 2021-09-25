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كرة قدم

الإيراني طارمي يسجل هدفا مذهلا مجددا ينافس على أجمل أهداف الموسم

طارمي سجل هدفا رائعا آخر في مرمى تشلسي بدوري الأبطال الموسم الماضي (غيتي)
طارمي سجل هدفا رائعا آخر في مرمى تشلسي بدوري الأبطال الموسم الماضي (غيتي)
25/9/2021

سجل المهاجم الإيراني مهدي طارمي هدفا عالميا مجددا لصالح فريقه بورتو في شباك المستضيف نادي جل فيسنتي، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وقطع طارمي الكرة في منتصف الملعب بعد تمريرة خاطئة من أحد لاعبي فيسنتي، ليمهدها لنفسه بطريقة مميزة من تحت أقدام مدافع الفريق الخصم، ولاحظ تقدم الحارس ليسدد كرة صاروخية ساقطة سكنت الشباك.

وجاء الهدف في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، ليسهم في فوز بورتو بالمباراة بنتيجة 2-1.

وتغنى نادي بورتو بمهاجمه الإيراني بعد الهدف الجميل الذي سجله في المباراة، في حين احتفت الصفحة الرسمية لكأس آسيا لكرة القدم، على موقع تويتر بهدف طارمي.

وقال كأس آسيا التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم معلقا على فيديو الهدف " ما هذا الهدف؟ طارمي يسجل، هدف مطلق من خارج دائرة منتصف الملعب"، متسائلا: "هل هذا هدف مبكر لمنافس الموسم؟"

وتفاعل مغردون مع الهدف، مشيرين إلى أنه سيكون أحد أفضل أهداف الموسم، في حين رأى آخرون أنه يستحق جائزة "بوشكاش" لأجمل هدف في الموسم.

وكان طارمي سجل هدفا رائعا آخر في مرمى تشلسي بالدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، فاز به فريقه بورتو 1-صفر على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بمدينة إشبيلية الإسبانية.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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