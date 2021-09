سجل المهاجم الإيراني مهدي طارمي هدفا عالميا مجددا لصالح فريقه بورتو في شباك المستضيف نادي جل فيسنتي، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وقطع طارمي الكرة في منتصف الملعب بعد تمريرة خاطئة من أحد لاعبي فيسنتي، ليمهدها لنفسه بطريقة مميزة من تحت أقدام مدافع الفريق الخصم، ولاحظ تقدم الحارس ليسدد كرة صاروخية ساقطة سكنت الشباك.

وجاء الهدف في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، ليسهم في فوز بورتو بالمباراة بنتيجة 2-1.

وتغنى نادي بورتو بمهاجمه الإيراني بعد الهدف الجميل الذي سجله في المباراة، في حين احتفت الصفحة الرسمية لكأس آسيا لكرة القدم، على موقع تويتر بهدف طارمي.

وقال كأس آسيا التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم معلقا على فيديو الهدف " ما هذا الهدف؟ طارمي يسجل، هدف مطلق من خارج دائرة منتصف الملعب"، متسائلا: "هل هذا هدف مبكر لمنافس الموسم؟"

🔥 WHAT. A. GOAL!

🇮🇷 Mehdi Taremi scores an absolute screamer from just outside the centre circle in Porto’s 2-1 win against Gil Vicente!

An early goal of the season contender? pic.twitter.com/jhkr8FrWQK

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) September 25, 2021