طرح وولفغانغ هولزهوسر الرئيس السابق لنادي باير ليفركوزن مقترحا لتعديل ثوري على الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، مما يمنح فرصا أكبر للفرق المشاركة من أجل منافسة بايرن ميونخ وإنهاء هيمنته على المسابقة.

ويرى هولزهوسر أن جاذبية الدوري الألماني تتأثر حين يتعرف الجميع على بطل المسابقة منذ أكتوبر/تشرين الأول كل عام. في إشارة إلى التفوق الواضح لنادي بايرن ميونخ الذي تُوّج باللقب في آخر 9 مواسم.

ويحمل النادي البافاري الرقم القياسي في التتويج بلقب البوندسليغا برصيد 31 لقبا، وأقرب ملاحقيه في هذا الجدول هما ناديا بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشغلادباخ برصيد 5 ألقاب لكل منهما.

ويرى هولزهوسر أن بايرن ميونخ قد يفقد اللقب في أحد المواسم بسبب الإصابات أو ظروف طارئة للفريق، ولكن هيمنته على المسابقة لن تتأثر في السنوات المقبلة، ولذلك لا بد من حل رياضي في ظل صعوبة إيجاد البدائل الاقتصادية التي تمنح الأندية الأخرى القدرة على منافسة البايرن في سوق الانتقالات والتعاقد مع أفضل اللاعبين.

وأوضح أن المقترح يتضمن خوض مواجهات لتحديد الفائز بلقب الدوري بين الفرق التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في نهاية الموسم، تتضمن مواجهتي نصف نهائي (الأول ضد الرابع والثاني ضد الثالث) ثم مباراة نهائية.

ويتوقع هولزهوسر أن يواجه اقتراحه معارضة من بعض الأندية، ولكنه أكد أن هذه البطولة المصغرة في نهاية الموسم ستوفر مداخيل إضافية يمكن استغلالها في دعم الفرق الأقل قدرة على المنافسة من الناحية الاقتصادية.

ويحتل بايرن ميونخ حاليا صدارة الدوري الألماني برصيد 13 نقطة بعد 5 جولات من انطلاق الموسم.