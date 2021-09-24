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كرة قدم

ميسي يغيب مجددا عن سان جيرمان ومهدد بعدم اللحاق بمواجهة مانشستر سيتي

ميسي استبدل خلال مباراة ليون (رويترز)
ميسي استبدل خلال مباراة ليون (رويترز)
24/9/2021

أعلن باريس سان جيرمان أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن مباراته المقبلة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، في مواجهة الضيف مونبلييه غدا السبت، لعدم اكتمال تعافيه بعد تعرضه لكدمة في العظام.

وتعرض ميسي لإصابة في الركبة اليسرى، وخضع لفحص بالرنين المغناطيسي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وغاب الأربعاء الماضي عن فوز فريقه 2-1 على ميتز.

وسيتم تقييم حالة ميسي (34 عاما) مرة أخرى الأحد القادم، وذلك قبل مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا في مواجهة مانشستر سيتي بطل انجلترا منتصف الأسبوع المقبل.

وأكد سان جيرمان أن لاعب الوسط ماركو فيراتي سيعود لممارسة التدريبات الأحد المقبل، في حين يستمر المدافع المخضرم سيرجيو راموس في التدرب بصورة فردية بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق.

ولم يشارك راموس بعد مع الفريق منذ انضمامه إليه.

وينفرد سان جيرمان بصدارة الدوري بعد أن حصل على العلامة الكاملة في أول 7 جولات من الموسم الحالي.

المصدر : رويترز

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