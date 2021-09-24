قال رونالد كومان مدرب برشلونة إنه لا يوجد ما يقلقه بشأن التزام لاعبي فريقه بعد التعادل بدون أهداف مع مضيفه قادش في الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الخميس، وألقى باللوم على غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابات.

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، متأخرا بـ 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر من 6 مباريات.

وتلقى كومان، الذي طُرد في اللحظات الأخيرة من المباراة للاعتراض، دعم خوان لابورتا رئيس برشلونة قبل مواجهة قادش لكنه قال إنه يجب على فريقه تقديم أداء أفضل مما يفعل.

ورغم التعادل الثاني على التوالي لبرشلونة، أوضح كومان أن الأهم في الوقت الحالي هو أداء الفريق في المجمل.

وأبلغ المدرب الهولندي الصحفيين "الأمور لا تعتمد دائما على النتائج. علينا تحليل ما يقدمه الفريق والتزامه ونهجه، وليس لدي ما اشتكي منه في تلك المباراة. لست سعيدا بالطبع لأننا حصلنا على 4 أو 5 فرص ولم نستغلها".

وأضاف مشيرا إلى أن طرد فرينكي دي يونغ زاد من مشاكل برشلونة "ما أنظر إليه هو النهج وليس موقفي الشخصي. لأن لو فزنا سنمضي قدما وإذا لم نفعل ذلك فسيبحث النادي عن مدرب جديد".

وأوضح كومان أن غياب العديد من اللاعبين أدى إلى الظهور بشكل متواضع.

وكان برشلونة تعادل 1-1 مع ضيفه غرناطة المتعثر يوم الاثنين، وغاب عنه جوردي ألبا وسيرجيو أغويرو وبيدري بالإضافة إلى لاعبين آخرين.

وتابع كومان "قلت عدة مرات إنه يجب علينا محاولة تحقيق الفوز بكل مباراة. لكن يجب أن نكون واقعيين وننظر إلى التشكيلة التي لدينا واللاعبين الغائبين.. يغيب عن الفريق 7 أساسيين".