روبيرتو يخالف كومان وبيكيه: برشلونة ينافس على لقب الليغا والفرق الأخرى لا تملك تشكيلات أفضل منا

خالف سيرجي روبيرتو -لاعب وسط برشلونة- تصريحات مدربه وقائد الفريق، وطالب بدعم زملائه بعد أداء متواضع آخر في التعادل السلبي مع مضيفه قادش في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الخميس.

وتأتي تصريحات روبيرتو بعد حديث المدافع جيرارد بيكيه والمدرب رونالد كومان عن أن برشلونة لا يملك التشكيلة لمنافسة أندية مثل ريال مدريد وأتلتيكو، سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، وإشارتهما إلى قبول الأمر الواقع، وهو أن برشلونة أصبح فريقا عاديا لا يمكنه المنافسة على الألقاب.

وقال روبيرتو "هنا يجب علينا المنافسة على الدوري. فكرة أنه لا بأس من إنهاء الدوري في أول 4 مراكز لا ترضيني. علينا المنافسة على لقب الدوري. هذه التشكيلة جيدة للغاية؛ توجد بعض الإصابات، لكن هذا ليس عذرا".

وأضاف "نملك التشكيلة للمنافسة على لقب الدوري الإسباني، ولا أعتقد أن الفرق الأخرى تملك تشكيلات أفضل منا".

وقدم برشلونة أداء متواضعا آخر، ليتعادل للمرة الثانية على التوالي في الدوري أمام منافسه قادش المتعثر.

وقال روبيرتو "يجب علينا العودة إلى طريق الانتصارات. تعرضنا لنتائج مخيبة وكل ما علينا فعله هو الضغط. نحن بعيدون (عن ريال مدريد المتصدر) في الوقت الحالي، ورغم أن الموسم ما زال طويلا لو ابتعدنا أكثر، فستكون الأمور صعبة جدا".

ودافع بيكيه عن آراء روبيرتو ووضح تصريحاته السابقة.

فقال المدافع الإسباني "عندما قلت ‭’‬هذا هو الحال‭’‬ فهو بسبب وجود 4 غيابات. وقلت أيضا إننا سننافس. لا أرتدي قميص برشلونة من أجل المركز الثاني أو الثالث. أنا هنا للفوز بالألقاب وأنا مقتنع أنه -رغم البداية الحالية- فنحن سننافس. نحن بحاجة لدعم الجماهير".

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، متأخرا بـ7 نقاط عن ريال مدريد الذي خاض 6 مباريات حتى الآن.