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كرة قدم

إبداع بنزيمة وفينيسيوس أنسى ريال مدريد فشله في حسم صفقة مبابي

بنزيمة (يمين) وفينيسيوس سجلا 11 هدفا في 6 مباريات بالليغا (رويترز)
بنزيمة (يمين) وفينيسيوس سجلا 11 هدفا في 6 مباريات بالليغا (رويترز)
24/9/2021

تجاوز ريال مدريد وجماهيره خيبة الأمل التي أصابتهم بعد فشل محاولة ضم كيليان مبابي إلى سانتياغو بيرنابيو، والفضل يرجع إلى التألق الكبير للقوة الضاربة بالفريق وعلى رأسهم المبدع كريم بنزيمة.

وكان الملكي يعقد آمالا كبيرة على انضمام مبابي، على أمل عودة نسبة الأهداف لما كانت عليه عندما كان كريستيانو رونالدو يقود هجوم الفريق بين عامي 2009 و2018، لكن فشل إتمام الصفقة أصاب إدارة النادي والجماهير بصدمة سرعان ما تجاوزوها بفضل بنزيمة وفينيسيوس، اللذين كونا ثنائيا رائعا وأعادا نسبة الأهداف لما كانت عليه فترة وجود رونالدو وأكثر بتسجيل الفريق 21 هدفا خلال 6 مباريات فقط في الليغا.

وأبدع بنزيمة هذا الموسم بتسجيله أكثر من هدف في المباراة الواحدة حتى تصدر قائمة الهدافين في الدوري الإسباني برصيد 8 أهداف من 6 مباريات، إضافة إلى صناعته 7 أهداف أخرى وضعته على رأس قائمة المساهمين في الأهداف بالدوريات الخمس الكبرى.

ويليه في قائمة هدافي الليغا زميله فينيسيوس، الذي أعاد اكتشاف نفسه هذا الموسم وسجل 5 أهداف في الدوري كما أسهم في العديد من الأهداف أيضا.

وحتى ماركو أسينسيو -الذي لم يعتمد عليه المدرب كارلو أنشيلوتي بشكل أساسي سوى في مباراة ريال مايوركا الأخيرة- دخل دائرة هدافي الليغا في المركز الرابع برصيد 3 أهداف سجلها في مرمى مايوركا فقط.

المصدر : الجزيرة + ماركا

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