بعد تسريب فيديو له يسخر من شيكابالا.. المدرب العام للمنتخب المصري يوضح موقفه ويعلن مقاضاته لقناة العربية

أوضح المدرب العام للمنتخب المصري ضياء السيد موقفه تجاه الفيديو المسرّب له وهو يسخر من نجم الزمالك محمود عبد الرزاق (شيكابالا) في كواليس إحدى المقابلات التلفزيونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو مسربا للسيد، وهو يتحدث فيه عن قائد الزمالك شيكابالا، وعدم ضمه لقائمة الفراعنة في الفترة المقبلة، ومن ضمن ما جاء فيه قوله: "شيكابالا لن يأتي للمنتخب، والقاضية لبست".

"شيكابالا مش هيهوب للمنتخب"

جماهير الزمالك تطالب بإقالة ضياء السيد بعد أن سخر من شيكابالا في فيديو مسرب.. إليك القصة pic.twitter.com/hx4j0CEEiw — شبكة رصد (@RassdNewsN) September 24, 2021

وعلّق السيد على الفيديو المسرب في حسابه على موقع تويتر، قائلا: "انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي، والحيادية هي الأساس".

انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي.. والحيادية هى الاساس …. الفيديو المسرب دعابة بينى وبين اعداد البرنامج وشيكابالا ابنى وهو يعلم ذالك وفى عهدى واثناء ولايتى مع الامريكى بوب برادلى انا كنت اكثر المؤيدين لتواجد شيكابالا فى المنتخب ١ pic.twitter.com/nmC1XB8Jtq — Diaa Elsayed (@diaaelsayed) September 23, 2021

وأضاف "الفيديو المسرب دعابة بيني وبين إعداد البرنامج، وشيكابالا ابني وهو يعلم ذلك، وفي عهدي وأثناء ولايتي مع الأميركي بوب برادلي أنا كنت أكثر المؤيدين لتواجد شيكابالا في المنتخب".

اما بالنسبة لقناة العربية سوف اقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا العمل الغير اخلاقى ٢ — Diaa Elsayed (@diaaelsayed) September 23, 2021

وتابع بخصوص الجهة التي سرّبت الفيديو: "بالنسبة لقناة العربية، سوف أتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه هذا العمل غير الأخلاقي".

وبعد انتشار الفيديو، تعرّض السيد لهجوم وانتقادات حادة من جمهور الزمالك الذي طالبه بعضهم بالاستقالة من منصبه، بينما دافع عنه آخرون مشيرين إلى أنه معروف بروح الدعابة وأنه لم يقصد الإساءة لشيكابالا أو الزمالك.

ده فيديو متسرب للمدرب العام لمنتخب مصر "ضياء السيد" خلال لقاء مع قناة العربية، الفيديو فضيحة بكل المقاييس، و لو فعلا إحنا في منظومة محترمة يتم إقالة ضياء السيد فوراً. لو فيه مدرب تاني مكان ضياء السيد ومحسوب على الزمالك وإتسربله فيديو زي ده كان هايطلع قرار إنه يتنفي بره مصر pic.twitter.com/XDP2GvcHyq — عـُص ™ (@mo7amed_3ssam) September 23, 2021

المفروض ولا لاعب من الزمالك يروح المنتخب الا بعد اقالة ضياء السيد pic.twitter.com/639oMOHTx7 — Ahmed Eid (@AhmadEid_6) September 23, 2021

ك:ضياء هو الأعقل من بين أي ضيف قابلته.. الاختلاف الكروي اللي افتقدناه بخفة دمه على بعض بعيدا عن التعصب، تلاقيه عند ك:ضياء الأهلاوي اللي كل الزمالكاوية في أي ستوديو بيحبوا ييجوا يهزروا معاه ويهزر معاهم فيالكورة. كلامي عن حد استضفته لموسم وشفت انفعالاته وآراؤه بره الهوا زي ع الهوا https://t.co/KtUGc2Cr1m — حَتْحُوت (@HHathout) September 23, 2021

الفيديو مكنش هزار خالص للي شافه كويس https://t.co/WfbQmvo1Wy — Amr mostafa (@sabrysasa77) September 23, 2021

قال مدرب المنتخب المصري قال https://t.co/n2ET1RJGMc — Mohamed Saber (@Mohamed85442379) September 23, 2021

كابتن ضياء السيد من محترم يحب الدعابة والفيديو المسرب ليس به ما يسىء للكابتن ضياء هو حيادى فى عمله ظهور الفيديو وفى هذا التوقيت له اغراض اخرى ضياء السيد فى نفس الفيديو انتقد بن شرقى ودافع عن حق الزمالك وبعد تولى منتخب مصر ظهر على قناة الزمالك لانه اصبح مسئول بعيدا عن الانتماءات https://t.co/HrGz3zNO0c — قناة الصوت العربى (@hossamyehya) September 23, 2021

كابتن ضياء السيد من الناس اللى مش متعصبه اصلا وبيتعامل بكل حب وروح خفيفه بدون اى تعصب بيهزر ويضحك مع اى زمالكاوى زى اى اتنين صحاب انتمائهم مختلف والفيديو واضح جدا انه بيهزر مع فريق اعدادالبرنامج بلاش تصيدللراجل المحترم ده تقريبا هو اكتر مدرب ضم شيكابالا للمنتخب رغم انه مابينضمش https://t.co/rtcqq9rWCC — mahmoud anwar ✍ (@mahmoudanwar_74) September 23, 2021