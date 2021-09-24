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كرة قدم

بعد تسريب فيديو له يسخر من شيكابالا.. المدرب العام للمنتخب المصري يوضح موقفه ويعلن مقاضاته لقناة العربية

شيكابالا يتوسط عمر جابر (يمين) ومحمد صلاح خلال مباراة مصر مع أوروغواي في مونديال روسيا 2018 (غيتي)
شيكابالا يتوسط عمر جابر (يمين) ومحمد صلاح خلال مباراة مصر مع أوروغواي في مونديال روسيا 2018 (غيتي)
24/9/2021-|آخر تحديث: 24/9/202101:21 PM (مكة المكرمة)

أوضح المدرب العام للمنتخب المصري ضياء السيد موقفه تجاه الفيديو المسرّب له وهو يسخر من نجم الزمالك محمود عبد الرزاق (شيكابالا) في كواليس إحدى المقابلات التلفزيونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو مسربا للسيد، وهو يتحدث فيه عن قائد الزمالك شيكابالا، وعدم ضمه لقائمة الفراعنة في الفترة المقبلة، ومن ضمن ما جاء فيه قوله: "شيكابالا لن يأتي للمنتخب، والقاضية لبست".

وعلّق السيد على الفيديو المسرب في حسابه على موقع تويتر، قائلا: "انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي، والحيادية هي الأساس".

 

وأضاف "الفيديو المسرب دعابة بيني وبين إعداد البرنامج، وشيكابالا ابني وهو يعلم ذلك، وفي عهدي وأثناء ولايتي مع الأميركي بوب برادلي أنا كنت أكثر المؤيدين لتواجد شيكابالا في المنتخب".

وتابع بخصوص الجهة التي سرّبت الفيديو: "بالنسبة لقناة العربية، سوف أتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه هذا العمل غير الأخلاقي".

وبعد انتشار الفيديو، تعرّض السيد لهجوم وانتقادات حادة من جمهور الزمالك الذي طالبه بعضهم بالاستقالة من منصبه، بينما دافع عنه آخرون مشيرين إلى أنه معروف بروح الدعابة وأنه لم يقصد الإساءة لشيكابالا أو الزمالك.

 

المصدر : وكالة سند
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