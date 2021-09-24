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كرة قدم

برشلونة يواصل النزيف وباب الخروج يُفتح أمام كومان

برشلونة لعب بـ10 لاعبين بداية من الدقيقة 65 بعد طردا فرانكي دي يونغ (غيتي إيميجز)
برشلونة لعب بـ10 لاعبين بداية من الدقيقة 65 بعد طردا فرانكي دي يونغ (غيتي إيميجز)
23/9/2021-|آخر تحديث: 24/9/202101:17 AM (مكة المكرمة)

تعثر نادي برشلونة مجددا وواصل سلسلة نتائجه المخيبة في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله السلبي أمام مضيفه قادش، في ختام المرحلة السادسة من المسابقة.

وبات برشلونة، الذي حقق تعادله الثالث في البطولة هذا الموسم مقابل انتصارين خلال مبارياته الخمس الأولى في المسابقة، في المركز السابع برصيد 9 نقاط، بفارق 7 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يتربع على الصدارة، ويمتلك الفريق الكتالوني مباراة مؤجلة مع إشبيلية.

في المقابل، ارتفع رصيد قادش عند 6 نقاط في المركز الـ14.

وعجز برشلونة، الذي غاب عنه عدد كبير من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة، عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، خاصة بعدما تعقدت أموره في اللقاء عقب طرد لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقة 65 لحصوله على الإنذار الثاني، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة ويواصل نزيف النقاط والابتعاد مبكرا عن سباق المنافسة على اللقب.

ويأتي هذا التعادل، ليضاعف كذلك من معاناة المدرب الهولندي رونالد كومان الذي يواجه شبح الإقالة من منصبه بسبب تراجع نتائجه مع النادي الكتالوني.

المصدر : وكالات

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