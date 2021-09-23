هذا ما يقوله تاريخ برشلونة.. معركة كومان ولابورتا القاسية ليست يتيمة

إحدى أصعب الوظائف في العالم حاليا يشغلها رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة. منصب كان من الممكن أن يكون حلم أي مدرب قبل 10 سنوات، لكن الفريق الإسباني لم يعد يرعب الخصوم كما كان في السابق، وبدا هذا واضحا في هزيمته أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول الجاري، ثم تعادله 1-1 على أرضه مع غرناطة الاثنين الماضي.

وفي مؤتمر صحفي أمس قبل مباراة الفريق في الدوري الإسباني الليلة أمام قاديش وفي معقله، قرأ كومان بيانا أعرب فيه عن خيبة أمله من مستوى النادي والوضع الذي يمرّ فيه، بعد عدة شائعات وتسريبات وإنذارات حول منصبه.

وأراد كومان -صاحب الشخصية القوية- توضيح أنه يقبل التحدي المتمثل في إعادة بناء برشلونة رغم مشاكله الاقتصادية، لكنه يتوقع المزيد من الرئيس خوان لابورتا ومجلس الإدارة.

وبعد التكهنات بأن لابورتا يريد التخلص منه، دافع المدرب الهولندي عن نفسه في بيانه.

وقال كومان "في دوري الأبطال، لا يمكن توقع حدوث معجزات. يجب رؤية الهزيمة أمام بايرن في ضوء ذلك.. يجب دعم الفريق بالأقوال والأفعال".

ورغم عدم التخطيط وتنسيق البيان بين كومان وإدارة البرسا، فإن من المفترض أن يلتقي لابورتا والمدرب الهولندي اليوم، ومن المرجح أن ينهي هذا اللقاء التوتر في كامب نو أو على الأقل أن يخفف منه.

كرويف ضد نونيز

معركة كومان ولابورتا تذكرنا بالحرب الأكثر شهرة في تاريخ برشلونة الحديث، بين يوهان كرويف وخوسيه لويس نونيز (الرئيس السابق للبرسا) في تسعينيات القرن الماضي، عندما أصبحت العلاقة بينهما لا تطاق.

ومع مجموعة متنوعة من التصريحات الفاضحة والتوبيخ والاتهامات بين الرجلين في وسائل الإعلام، يظل هذا التنافس أسطوريًا حتى يومنا هذا في برشلونة.

وفي الفترات الأقرب، كانت هناك خلافات أيضًا بين بيب غوارديولا وساندرو روسيل، وإرنستو فالفيردي وجوسيب ماريا بارتوميو، لكنها كانت محدودة وغير جدية ولم يتم الإعلان عنها.

النتائج تمحي المواقف

وبالعودة إلى مؤتمر كومان الصحفي، فقد فاجأ الكثيرين عندما رفض الإجابة عن الأسئلة فيه، ومن بينها الأسئلة عن العلاقة مع لابورتا.

وكشف رئيس البرسا أنه لم يتم إبلاغه عن بيان كومان، إلا قبل وقت قصير من الإدلاء به.

ورد لابورتا عندما سئل عن هذا الموضوع "اكتشفنا في اللحظة الأخيرة أنه يريد الإدلاء ببيان، وهو ملتزم بحضور المؤتمرات الصحفية وله مطلق الحرية في الرد أو التحدث كما يشاء".

وختم "نحن نحترم قرار المدرب، لكننا اكتشفنا ذلك مع الكابتن قبل ذلك بقليل".

كما ناقش لابورتا الوضع الحالي للبرسا، بعد الأداء والنتائج المخيبة محليا وقاريا.

ولفت إلى أنه "نحن في لحظة صعبة، وأعتقد أنه يجب أن نحظى بالكثير من الهدوء وننتظر نتيجة جيدة الليلة ضد قاديش، لأن هذا ما يثير اهتمامنا، النتائج تمحي المواقف".

وأكد "سنتقدم للأمام ونواصل القتال، وسنقدم كل شيء في أرض الملعب، المهم هو أن نلعب بشكل جيد غدًا (الليلة)".

ولم يتذوق برشلونة طعم الهزيمة المحلية هذا الموسم بعد، لكنه يظل في المركز الثامن في جدول ترتيب الليغا من 4 مباريات.